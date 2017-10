2017-10-26 15:31:00.0

Pfaffenhausen Vermisste Frau tot aus Baggersee geborgen

Taucher finden die Leiche bei Pfaffenhausen. Von Sandra Baumberger

Die vermisste 76-Jährige, nach der wie berichtet seit Montag gesucht worden war, ist tot. Taucher der Bereitschaftspolizei Dachau fanden sie gestern gegen 11 Uhr im südlichsten der Baggerseen nördlich von Pfaffenhausen. Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Memmingen hätten ergeben, dass es sich zweifelsfrei um die Vermisste handelt, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könne eine Gewalteinwirkung durch Dritte ausgeschlossen werden. Angehörige hatten die Frau am Montagnachmittag als vermisst gemeldet. Nach ihr war zunächst mit einem Hubschrauber und dann mit Hilfe eines Sonargeräts in einem Weiher bei Pfaffenhausen gesucht worden. An einer Stelle, die eine Einheit der Bereitschaftspolizei Dachau mit dem Sonar eingegrenzt hatte, bargen Taucher nun die Leiche.