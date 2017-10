2017-10-28 16:49:00.0

Polizei Vermisstensuche per Hubschrauber in Bad Wörishofen

Dementer Mann nach Großeinsatz wohlbehalten zurück.

Ein tief fliegender Polizeihubschrauber über dem Gewerbegebiet und ein größeres Aufgebot an Polizisten haben am Samstagnachmittag in Bad Wörishofen für Aufsehen gesorgt. Es war eine Suchaktion. Vermisst wurde ein älterer Mann, der an Demenz leidet. Die Polizei setzte alles daran, denn Vermissten noch vor Einbruch der Dunkelheit zu finden. Fallende Temperaturen und der kühle Wind könnten sonst leicht zur Gefahr werden. Nach etwa zweieinhalb Stunden gelang das auch. „Der Mann ist wohlbehalten zurück“, teilte die Polizei gegen 16.45 Uhr auf Nachfrage mit. (m.he)