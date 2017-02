2017-02-24 12:21:00.0

Nach dem Faschingstreiben Versuchte Vergewaltigung in Mindelheim

29-jährige Frau leicht verletzt

Nach dem Faschingtreiben in Mindelheim kam es am späten Donnerstagabend zu einem Vergewaltigungsversuch in der Kaufbeurer Straße. Laut Polizei war eine 29 Jahre alte Frau auf dem Heimweg, als sie etwa auf Höhe einer Pizzeria von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser griff sie plötzlich an und wurde zudringlich. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Als ein Auto zur nahegelegenen Pizzeria kam, ließ der Mann von seinem Opfer ab und floh in südliche Richtung. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, südländischer Typ, kurze hellbraune Haare. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer dunklen Jacke.

Die Kripo ermittelt jetzt wegen versuchter Vergewaltigung. Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zur Tat oder zum Täter machen? Wer hat den Mann flüchten sehen? Da in der nahegelegenen Pizzeria zur Tatzeit noch Betrieb war, hoffen die Ermittler insbesondere hier auf sachdienliche Hinweise. Zeugen wenden sich bitte an die Kripo Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-411.