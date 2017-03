2017-03-13 12:13:00.0

Bad Wörishofen Versuchter Einbruch bei Juwelier

Täter scheitern an der stabiler Scheibe, hinterlassen aber einen hohen Schaden. Von Markus Heinrich

Ein Juwelier in der Fußgängerzone von Bad Wörishofen war am Wochenende Ziel von Einbrechern. Nach Angaben der Polizei versuchten Unbekannte, am Freitag oder Samstag in das Gebäude an der Kneippstraße einzudringen. Die Täter wollten dazu eine Schaufensterscheibe zerstören, um an Schmuck und Uhren in der Auslage zu gelangen. Da die Scheibe aber standhielt, scheiterte das Vorhaben. Der entstandene Sachschaden ist trotzdem erheblich. Die Polizei spricht von rund 10000 Euro.

Die Ermittler bitten bei der Suche nach den Tätern um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen genommen. Wer hat zwischen Freitag und Samstag vermutlich zur Nachtzeit verdächtige Personen oder 0Fahrzeuge an der Kneippstraße beobachtet oder Einbruchsgeräusche wahrgenommen? Auf diese Fragen erhofft sich die Polizei Antworten.