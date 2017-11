2017-11-09 12:06:00.0

Theater in Mindelheim Viel Verwirrung in der Psychiatrie

„Neurosige Zeiten“ verwandeln den Mindelheimer Pfarrsaal in ein Tollhaus. Von Wolfgang Tietze

Als vor vier Jahren Praktikant Bernd Rochna eine alte Tradition wieder aufleben ließ und die Theater-Spielgruppe der Pfarrei St. Stephan gründete, konnte niemand ahnen, dass sich die Truppe innerhalb kürzester Zeit zu einer nicht mehr wegzudenkenden Einrichtung in Mindelheim entwickeln würde. Heuer stand das Lustspiel „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel auf ihrem Programm und sofort waren die ersten Vorstellungen ausverkauft.

Ein Glücksfall war es, dass mit Jochen Schuster von Anfang an ein Regisseur zur Verfügung stand, der nicht nur seine Stamm-Mannschaft begeistern konnte, sondern immer wieder neue Talente entdeckte. Natürlich gelang es ihm auch diesmal, die Gags bühnenwirksam umzusetzen und die Rollen den passenden Spielern anzuvertrauen. Das war für den Erfolg der vom Publikum begeistert aufgenommenen Vorstellung sicher mit ausschlaggebend.

Um was geht es? Agnes Adolon (Hannah Lauerer), Spross einer bekannten Hotel-Dynastie, ist nach einem „Übergriff“ auf ihren Chef in der Psychiatrie gelandet. Umgeben ist sie dort von skurrilen Mitbewohnern: dem zwangsneurotischen, stets auf Sauberkeit und Ordnung bedachten ehemaligen Finanzbeamten Hans (Benedikt Beggel) oder dem soziophoben Willi (Moritz Renner), der sich bei der kleinsten Entscheidung überfordert fühlt und ins Stottern gerät. Mit in der WG auch die manisch-depressive Künstlerin Desiree (Jessica Sitty). Betreut werden die Patienten von Psychiaterin Dr. Schanz (Patricia Birkle) sowie vom kindlich-überdrehten Beschäftigungstherapeuten Rolf (Jochen Schuster), der mit den Bewohnern am liebsten singt, kocht oder bastelt.

Psychiatrie statt Villa

Als nun Agnes’ ahnungslose Mutter Cecile Adolon (Anna Renner), eine „Dame von Welt“, ihren Besuch ankündigt, bricht das Chaos aus, denn diese wähnt ihr Töchterchen in einer standesgemäßen Villa. Agnes fleht ihre Zimmergenossen an: Benehmt euch wie ganz normale Menschen. Ob das gut geht?

Zunächst taucht Herta, eine leicht hysterische Tupper-Tante (Katharina Scholz) auf. Sie wird versehentlich mit der angekündigten Besucherin verwechselt und landet im „Reich der Träume“. Als schließlich die echte Mutter erscheint, geht es drunter und drüber. Dazu trägt auch noch der Volksmusikstar Hardi Hammer (Alexander Möhrle) bei, der von der zwielichtigen Reporterin Fritzi (Sybille Franke) in die Einrichtung gelotst wird, um dort seiner liebestollen Stalkerin Marianne (Paraderolle für Katharina Feldmeier) zu begegnen. Warum dann auch noch Mutter Cecile Bekanntschaft mit der Zwangsjacke macht und wie sie zuletzt noch von ihrer nicht gerade moralischen Vergangenheit eingeholt wird, das soll hier nicht verraten werden – auch nicht, wie sich die ganze Geschichte letztendlich „in Wohlgefallen“ auflöst.

Wer dies wissen möchte und wer sich gleichzeitig zwei vergnügliche Stunden gönnen will, hat am Freitag und Samstag, 10. und 11. November, ab 20 Uhr nochmals Gelegenheit dazu. Karten sind im Pfarrbüro erhältlich.