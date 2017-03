2017-03-30 13:26:00.0

Gericht Viele Gedächtnislücken, keine Verurteilung

Prozess gegen drei Jugendliche wegen blutiger Schlägerei vor Türkheimer Pilsbar endet mit Freispruch Von Alf Geiger

Erheblichen Gedächtnislücken einiger Zeugen haben die drei Angeklagten zu verdanken, dass sie für eine blutige Schlägerei vor einer Pilsbar in Türkheim nicht bestraft werden konnten. Nachdem der Prozess mehrfach verschoben werden musste, tauchte jetzt auch der letzte Zeuge doch noch vor dem Memminger Amtsgericht auf.

Doch auch er konnte sich partout nicht mehr an Details aus dieser alkoholgeschwängerten Nacht erinnern, in der nach dem Fußball-Krimi im EM-Viertelfinale gegen Italien am 3. Juli des vergangenen Jahres vor der Tükheimer Pilsbar die Fäuste flogen.

Dabei soll nach Zeugenaussagen auch eine Flasche benutzt worden sein, mit der einem 40-jährigem Kneipengast eine tiefe Platzwunde an der Stirn zugefügt worden sein soll, die mit vier Stichen im Krankenhaus genäht werden musste. Drei Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren waren deshalb vor dem Memminger Amtsgericht wegen „Gefährlicher Körperverletzung“ angeklagt, Als Haupttäter galt ein 25-jähriger Türkheimer, dem zwei seiner Kumpels, ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Unterallgäu, im Verlauf der Schlägerei zur Seite gestanden haben sollen. Angeblich sei mit einer Bierflasche zugeschlagen worden – das war auch der Grund für die Anklage als gefährliche Körperverletzung. Dieser Straftatbestand liegt immer dann vor, wenn eine Waffe verwendet wird, um einen anderen Menschen zu verletzen - auch eine Bierflasche kann also eine Waffe sein. Und das ist keineswegs ein Kavaliersdelikt: mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, muss gerechnet werden.

Nur konnte sich keiner der Beteiligten mehr so ganz genau an die lange Nacht nach dem Elfer-Krimi erinnern: Zu tief hatten die jungen Männer dabei ins Glas geschaut und den Sieg heftig gefeiert. „Sechs Bier und einige Schnäpse“, habe er bestimmt getrunken, meinte das Opfer schon bei seiner Aussage am ersten Verhandlungstag. Ein anderer räumte ein, „mindestens zehn Bier“ intus gehabt zu haben, und „einiges an Schnaps ...“

Die geladenen Zeugen wurden eingehend befragt, um zu klären, wie der 40-Jährige zu der tiefen Platzwunde gekommen war. Fast alle konnten sich noch – mehr oder weniger – daran erinnern, dass es in der Pilsbar gegen 4 Uhr in der Früh plötzlich laut geworden sei, als die Clique um den Hauptangeklagten in die Kneipe gekommen sei. Auch einige junge Frauen waren dabei, die offenbar nicht weniger betrunken waren als ihre männlichen Begleiter. Wer nun genau mit wem in Streit geraten war – und vor allem warum – das konnte nicht mehr aufgeklärt werden. Schubsereien, Beleidigungen, erst in der Kneipe, danach ging es auf der Straße weiter. Und plötzlich blutete der 40-Jährige an der Stirn, die Polizei wurde alarmiert und der Verletzte musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden.

Nun hatte nach mehreren vergeblichen Anläufen auch der letzte Zeuge den Weg vor den Amtsrichter gefunden – zur Aufklärung beitragen konnt er aber auch nicht. So blieb dem Amtsgericht auch gar eine Wahl, als die Angeklagten frei zu sprechen: Im Zweifel für den Angeklagten, hieß es in der Urteilsbegründung. Die Staatskasse kommt für die Verfahrenskosten auf.