Arbeitsmarkt Viele offene Stellen warten auf Lehrlinge

Gute Situation für Berufsanfänger. Ein Fachmann gibt Tipps für Bewerbung und Vorstellungsgespräch. Von Franz Kustermann

Selten war die Situation auf dem Ausbildungsmarkt für Berufsanfänger so günstig wie heuer: In der Region Memmingen waren bis Juli insgesamt 1286 Ausbildungsplätze gemeldet. 720 Jugendliche waren bei den Berufsberatern der Arbeitsagentur als Bewerber um einen Ausbildungsplatz geführt. Zu diesem Zeitpunkt waren 380 Ausbildungsplätze noch nicht besetzt. Gleichzeitig hatten aber noch über 160 junge Menschen keinen Ausbildungsplatz, der ihren Vorstellungen und Wünschen entsprach.

Laut dem Pressesprecher der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, Reinhold Huber, gab es die meisten Angebote zu diesem Zeitpunkt noch im Verkauf: 40 offene Lehrstellen in diesem Bereich stehen 18 Jugendliche gegenüber, die sich bisher vergeblich um eine Lehrstelle mit Schwerpunkt Einzelhandel bemühen.

Was haben diese Bewerber möglicherweise falsch gemacht? „Als Erstes müssen die Bewerbungsunterlagen vollständig sein“, sagt Huber. Dazu gehöre freilich auch das schulische Abschlusszeugnis. Weiter werde von den Firmen erwartet, dass die Jugendlichen ohne ihre Eltern und mit dem nötigen Selbstbewusstsein zum Vorstellungsgespräch erscheinen. „Zudem sollten sie ordentlich gekleidet und vor allem pünktlich sein“, sagt Huber.

Neben diesen „grundlegenden Regeln“ sollten die Bewerber über ihre Wunsch-Firma möglichst gut Bescheid wissen. Ein Chef erwarte beispielsweise die Kenntnis, wie viele Mitarbeiter sein Unternehmen hat und wo seine Arbeitsschwerpunkte liegen. Deshalb müsse sich der Bewerber unbedingt vorher schlaumachen, „damit er nicht blank dasteht“. Ein vorangegangenes Praktikum bei der Firma oder eine Schnupperlehre im Rahmen der Berufsvorbereitung der Schule könnten „Türöffner“ für eine Lehrstelle sein. Zudem rät Huber den Bewerbern, unbedingt ehrlich zu sein. „Schummeln kommt meist schnell heraus.“ Darüber hinaus sollten sich die Bewerber über ihre Interessen und Grenzen im Klaren sein.

So habe es zum Beispiel keinen Sinn, sich für einen auf Informatik basierenden Beruf zu bewerben, wenn die entsprechenden schulischen Voraussetzungen fehlen würden. Weniger nachgefragte Berufe – etwa im Dienstleistungssektor oder im Bereich Heizungstechnik – seien gleichermaßen zukunftsorientiert. Zudem biete das deutsche Ausbildungssystem viele Weiterbildungsmöglichkeiten – beispielsweise zum Techniker oder Meister.

Wie Huber weiter berichtet, kommt es vielen Lehrlingen nicht mehr in erster Linie auf die Höhe der Ausbildungsvergütung an. Ganz wichtig seien auch Freude am Beruf und ein gutes Betriebsklima. In einem jungen Team würden sich Auszubildende meist „gut aufgehoben“ fühlen. Entgegen dem allgemeinen Trend zu „immer höher und weiter“ rät Huber den ausbildenden Firmen, die Chancen mit weniger guten Lehrlingen nicht zu unterschätzen: Die „vermeintlich Schlechten“ entpuppten sich oft als sehr gute Mitarbeiter und seien nach Beendigung der Ausbildung nicht gleich wieder weg.

Zudem gebe es Spätzünder, bei denen vielfach erst während der Lehrzeit „ungeahnte Entwicklungssprünge“ zu beobachten seien. Auf der anderen Seite können Azubi nach Hubers Worten heute nicht mehr erwarten, dass sie nach drei Jahren Ausbildung bis zur Rente in diesem Beruf arbeiten können: „Lebenslanges Lernen werde heute von jedem verlangt.“