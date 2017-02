2017-02-21 00:35:01.0

Kirchenmusik Vielfalt und hohes Niveau bei den Stephanuskonzerten 2017

Reihe startet am Freitag mit einem Angebot für Kinder

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr wird sie Reihe der „Stephanuskonzerte auch in diesem Jahr fortgesetzt. Michael Lachenmayr, Mindelheimer Kirchenmusiker in St. Stephan, möchte mit den Konzerten Orgelmusik in ihrer ganzen Vielfalt und auf hohem Niveau erlebbar machen. Jetzt wurde das Programm für 2017 vorgestellt.

lKinderkonzert: Freitag, 24. Februar, 9.30 Uhr und 10.45 Uhr, „Der Karneval der Tiere“ mit Michael Leyk und Michael Lachenmayr. Dazu übernimmt Dekan Andreas Straub die Rolle des Sprechers.

lSonntagskonzerte in St. Stephan, Beginn jeweils um 17 Uhr:

19. März: Prof. Harald Feller, München („Star-Wars-Suite“ nach J. Williams).

8. Oktober: Prof. Wolfgang Seifen, Titularorganist an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin (Improvisationskonzert)

l„Orgel um 11“, jeweils samstags um 11 Uhr.

24. Juni: Johannes Steber, Trompete und Michael Lachenmayr, Orgel (Erstaufführung „Nordic tune“).

1. Juli: Anna Hofmann (Sopran) und Andrzej Mielewczyk, Berlin, Orgel (A. Dvorák, Biblische Lieder).

8. Juli: H.-J. Kaiser, Fulda (Improvisation über ein gegebenes Thema).

15. Juli: Carmen Jauch, Alpirsbach (John Cage „Souvenir“).

22. Juli: Frédéric Blanc, Paris, (Französische Orgelmusik des 19. und 20. Jahrhunderts).

l Chorkonzert (mit Orchester): Sonntag, 14. Mai, 17 Uhr, Joseph Haydn. „Te Deum“, „Missa in tempore belli“ (Paukenmesse). Das Konzert ist einem der Hauptsponsoren, der Familie Ludwig Kleiner, gewidmet. (ah)

Der Programm-Flyer liegt in den katholischen Kirchen Mindelheims auf; das ausführliche Programmheft mit detaillierten Informationen kann im Pfarrbüro und vor den Konzerten an der Kasse erworben werden. Alle Informationen auch auf der Homepage des Fördervereins unter www.stephanuskonzerte.de