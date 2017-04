2017-04-25 14:30:00.0

Verkehr Vier Verletzte bei Unfall auf A 96 zwischen Bad Wörishofen und Buchloe

Sattelzug prallt in Stauende. In Fahrtrichtung Lindau ging für Stunden nichts mehr. Die Unfallursache ist noch ein Rätsel. Von Markus Heinrich

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der A 96 zwischen Bad Wörishofen und Buchloe ereignet. Vier Menschen wurden bei dem Zusammenstoß auf Höhe Wiedergeltingen, beim Parkplatz Wertachtal Nord, verletzt. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit etwa 100000 Euro. Ein Sattelzug war in das Ende eines Staus an einer Autobahnbaustelle gekracht. Das Gespann prallte in einen Muldenkipper. Der 23 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Getroffen wurde auch der Wagen einer 52-jährigen Frau. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, ebenso der Fahrer des Muldenkippers und dessen Beifahrerin. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Unfallursache ist der Polizei derzeit noch ein Rätsel. Die Ermittler werten nun den Fahrtenschreiber aus.

Nach dem Unfall war die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau über Stunden gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten an. Erst gegen 17 Uhr war die A 96 wieder frei. Bis dahin mussten sich viele Verkehrsteilnehmer in Geduld üben. Es bildeten sich teils lange Staus. Die Polizei leitete die Fahrzeuge an der Ausfahrt Buchloe-West ab. Unterstützt wurden sie von etwa 25 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Buchloe.