2017-04-25 14:30:00.0

Autobahn Vier Verletzte bei Unfall auf A96 zwischen Bad Wörishofen und Buchloe

Die Unfallstelle liegt auf Höhe des Parkplatzes Wertachtal Nord. In Fahrtrichtung Lindau auf der A96 geht derzeit nichts mehr. Von Markus Heinrich

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen ist die A96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen Buchloe und Bad Wörishofen teilweise gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag bei Wiedergeltingen, auf Höhe des Parkplatzes Wertachtal Nord. Die Fahrbahn in Richtung Lindau ist derzeit gesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt Buchloe-West abgeleitet. Angaben zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Die Bergungsarbeiten haben nach Auskunft der Polizei gegen 15 Uhr begonnen. AZ