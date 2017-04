2017-04-04 14:09:00.0

Bad Wörishofen „Vier gewinnt“ beim Kultur-Award

Die Jury musste diesmal nicht lange suchen. Die vier Bad Wörishofer Blaskapellen teilen sich ein Preisgeld von insgesamt 4000 Euro. Dazu gab es im Kursaal noch eine weitere besondere Auszeichnung. Von Maria Schmid

Die Blaskapellen der Kneippstadt standen beim Kultur-Award 2017 im Mittelpunkt. Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka und der Stifter des Preises, Hans-Joachim Kania, überreichten den vier Kapellen jeweils 1000 Euro. Die Eheleute Maria-Paijmans-Kania (†) und Hans-Joachim Kania haben einst das „Förderprogramm 2020“ gemeinsam ins Leben gerufen. „Der Kultur-Award ist Teil dieses großartigen Programms“, ließ Gruschka die Gäste wissen. Die Jury habe nicht lange suchen brauchen. Ihre Wahl sei auf die vier Musikkapellen gefallen, seien sie es doch, die mit ihren Veranstaltungen dem Gemeinwohl der Stadt Bad Wörishofen dienten. Er betonte: „Unsere Kapellen bereichern besonders das musikalische Leben in der Stadt und den Ortsteilen.“

Wichtig sei Hans-Joachim Kania, dass der Nachwuchs intensiv gefördert werde. Hier würde der musikalische Grundstein gelegt. Das gemeinsame Spiel fördere Teamgeist, Rücksichtnahme und Disziplin. Rhythmus und Taktgefühl müssten ebenso passen, so wie das auch im täglichen Umgang miteinander sein sollte. Paul Gruschka sagte: „Wir Allgäuer lieben und leben unsere Traditionen und unsere Kapellen leben dies vor. Ohne sie wären wir arm dran.“ Das Preisgeld nahmen die Vorsitzenden der Musikvereine entgegen, für die Kirchdorfer Musikanten Birgit Weber, für den Musikverein Schlingen Wolfgang Tröber, für die Stadtkapelle Bad Wörishofen Florian Heiß und für den Musikverein Stockheim Winfried Hofer. Den krönenden Abschluss des ereignisreichen Abends bildete der Gemeinschaftschor der vier Vereine mit den Werken „Wir Musikanten“, von Kurt Gäble komponiert, und dem „Laridah-Marsch“ von Max Hempel aus dem Jahre 1918.

Eingebettet war der Kultur-Award diesmal in den denkbar passendsten Rahmen: das Jahreskonzert des Musikvereins Schlingen im Kursaal von Bad Wörishofen. Die Musikanten bewiesen dort nicht nur große Spielfreude, sondern auch, dass man mit einer Mischung zwischen traditionellen und konzertanten Kompositionen sein Publikum begeistern kann. Dirigent Andreas Kreher hatte ein sehr vielseitiges Programm ausgesucht, dass sich wahrlich hören ließ. Dass er nach nun fünf erfolgreichen Jahren die Musikkapelle verlässt, wurde allgemein bedauert.

Tubist Michael Kaufmann – mit Anja Tröber als sehr informative Moderatoren auf der Bühne – besang im Konzert gemeinsam mit Andreas Kreher die „Böhmische Liebe“. Die Musikanten zogen in den Bundesstaat „Oregon“ in die USA, gaben den Marsch „Mars der Medici“ oder die „Marta-Polka“ zum Besten. Sie stiegen zum „Kometenflug“ an und erinnerten an die Sommer-Olympiade 1988 in Seoul/Südkorea. Mit „The Lord oft The Dance“ feierten sie in Irland wahre Tanzfeste. Grandios erlebten die Gäste im Saal das Medley „Moment for Morricone“. Wer die unvergesslichen Western kennt, deren Bilder zogen vor dem geistigen Auge vorüber. Einen sehr harmonischen Ohrenschmaus boten Christian Arnold und Markus Filser mit dem Solo „Goldene Flügelhörner“ von Freek Mestrini. Doch nicht nur die Musiker der Stammkapelle zeigten ihre tollen Leistungen. Eingebettet in die Konzertteile eins bis drei kamen die Jugendlichen unter der Leitung von Gitti Waldner so richtig zur Geltung. Auch sie wussten interessante musikalische Geschichten zu erzählen, darunter Werke wie „Marcia Festiva“ oder „The Castle Of Bray“. Dass sie nach heftigem Applaus eine Zugabe spielten, war selbstverständlich. Dieser Abend brachte einige Überraschungen. So ehrten die Vorsitzenden des Vereins Wolfgang Tröber und Rudolf Glamtner mit dem Bezirkspräsidenten Andreas Schuster vom Bezirk 10 Mindelheim und dem Präsidenten des Bezirks 9 Neu-Ulm Rainer Lohner vom Allgäu Schwäbischen Musikbund Johann Tröber für stolze 60 Jahre aktives Musizieren im Musikverein Schlingen. Rainer Lohner sagte: „60 Jahre Blasmusik ist eine sehr lange Zeit.“ Die lange Treue zu diesem Hobby sei außergewöhnlich. Er schätzte die Zeit auf über 3000 Musikproben mit vielen kleineren und größeren Auftritten. Das seien weit über 12000 Stunden, „die Sie musizierend mit Ihrem Instrument, dem Bariton“ verbrachten, so Lohner. Tröber war außerdem 26 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des Vereins, 1979 Mitbegründer des Gartenfestes und seither dessen „Motor“. 1983 erhielt Tröber die „Pro Musica Plakette“. Als „leuchtender Stern der Blasmusik und ein Vorbild für uns alle, auf das wir sehr stolz sind“, rühmte Lohner den Geehrten.