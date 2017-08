2017-08-09 00:31:53.0

Volles Vertrauen

Weil Ferien sind, darf der Vizebürgermeister Firmen beauftragen

Seit Ende Juli ruht wie jedes Jahr das politische Mindelheim. Nach zwei Mammutsitzungen im Juli haben sich die Stadträte in die Sommerferien verabschiedet. Erst nach den Schulferien wird der Stadtrat seine Arbeit wieder aufnehmen. Der Erste Bürgermeister Stephan Winter hat seine Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter Hans-Georg Wawra weitergegeben.

In seltenen Fällen gibt es in dieser Jahreszeit tatsächlich etwas zu entscheiden. Das ist heuer der Fall. Die Ausschreibung der Straßen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten für die Ebertstraße laufen. Weil bereits um den 21. August herum mit den Bauarbeiten begonnen werden soll, muss jemand entscheiden, welche Firmen zum Zug kommen.

Der Stadtrat hätte zu einer Sondersitzung zusammentreten können. Andere Kommunen berufen für solche Fälle einen Ferienausschuss ein. Das schien allen wegen dieses einen Tagesordnungspunktes nicht verhältnismäßig. Also beschloss der Stadtrat, die Entscheidung Wawra vertrauensvoll in die Hand zu geben. Der Zweite Bürgermeister darf nun also ganz allein entscheiden, wer die Aufträge für den Kanal, für die Wasserleitung und für den Straßenbau erhält. Insgesamt geht es, wie die Verwaltung berechnet hat, um einen Auftrag über 665 000 Euro. (jsto)