2017-08-23 13:05:00.0

Internet Vollgas auf dem Daten-Highway

Ab Mitte 2019 soll das neue Netz in der Kernstadt und in den Ortsteilen Schöneschach und Zillertal funktionieren. Bis dahin müssen aber erst noch vier Kilometer Glasfaserkabel verbuddelt werden

Die Entscheidung ist gefallen: Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Internet-Ausbau in der Stadt Bad Wörishofen mit den Ortsteilen Schöneschach und Zillertal gewonnen. Dies hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt.

Die betroffenen Haushalte können demnach ab dem dritten Quartal 2019 mit hoher Geschwindigkeit im Netz surfen. Das neue Netz werde so leistungsstark sein, dass nicht nur Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind, sondern auch Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud.

Im Rahmen des Ausbaus werde die Telekom unter anderem rund vier Kilometer Glasfaserkabel verlegen und zwei Verteiler aufstellen. „Ein schneller Internetanschluss ist heute ein Muss“, so Paul Gruschka. „Nur die Kommune, die eine moderne digitale Infrastruktur besitzt, ist auch attraktiv für Familien und Unternehmen.“

Projektleiter Thilo Kurtz dankte der Stadt für das entgegengebrachte Vertrauen,. „Wir versorgen Bad Wörishofen mit moderner Technik und machen die Stadt in den Ortsteilen Schöneschach und Zillertal damit zukunftssicher.“ Die Telekom steigt nun in die Feinplanung für den Ausbau ein.

Gleichzeitig wird eine Firma für die Tiefbaumaßnahmen ausgesucht, Material bestellt und Baugenehmigungen eingeholt. Sobald alle Kabel verlegt und neue Straßenverteiler aufgestellt sind, erfolgt der Anschluss ans Netz. Aufgrund der technischen Anforderungen wurde im Rahmen des Ausbaukonzepts für die Haushalte eine Sonderlösung vereinbart. Hier endet das Glasfaserkabel nicht im Multifunktionsgehäuse am Straßenrand, sondern hier wird die Glasfaser bis in die Häuser gezogen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wenn die Eigentümer die Anbindung ihres Gebäudes mit Glasfaser wünschen, ist die Einverständniserklärung notwendig und zu unterschreiben. Die Eigentümer sollen dazu von der Telekom kontaktiert werden.