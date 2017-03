2017-03-25 00:36:34.0

Zweckverband Vollgas beim Gewerbepark – oder doch nicht?

Bad Wörishofens Bürgermeister Gruschka berichtet stolz über die wachsende Nachfrage im Interkommunalen Gewerbepark. Die Kritik lässt nicht lange auf sich warten Von Alf Geiger

Bürgermeister Paul Gruschka ließ gestern via Pressemitteilung wissen, dass das Interesse am Interkommunalen Gewerbepark an der A 96 ungebrochen ist und jetzt auch zwei Grundstücke verkauft werden konnten. Die Kritik an dieser Erfolgsmeldung ließ indes nicht allzu lange auf sich warten.

Fünf Gemeinden haben sich zusammengetan, um Unternehmen in die Region zu locken, die auf dem Areal des Interkommunalen Gewerbeparks an der A 96 verkehrsgünstig gelegene Gewerbeflächen finden. In einem ersten Schritt stehen auf dem riesigen Areal rund 100 000 Quadratmeter zur Verfügung. Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka gibt jetzt als Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes nach eigener Darstellung Vollgas bei der Vermarktung und vermeldete gestern via Pressemitteilung nicht ohne erkennbaren Stolz erste Erfolge: Zwei Gewerbegrundstücke wurden demnach verkauft, in beiden Fällen wurde ein Baubeginn in den nächsten fünf Jahren notariell festgeschrieben.

Ein nicht genanntes Unternehmen sichert sich gleich rund 34000 Quadratmeter, ein zweites rund 6000 mit der Option, noch einmal weitere 4000 zukaufen zu können. Dieses Unternehmen hat bereits mit dem Bau begonnen, wie Gruschka gestern in einem Schreiben an die Mindelheimer Zeitung mitteilte.

In einer Zweckverbandssitzung Anfang Februar dieses Jahres wurden laut Gruschka an drei weitere Bewerber Gewerbegrundstücke in einer Größenordnung von rund 25000 Quadratmetern vergeben. Mit diesen drei Unternehmen laufen derzeit die Abstimmungsgespräche, damit die Wünsche der Unternehmen hinsichtlich Lage, Größe oder Zufahrt berücksichtigt werden können.

Aktuell liegen dem Zweckverband laut Gruschka weitere interessante Anfragen von Firmen zum Kauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbepark in einer Größenordnung von insgesamt rund 35 000 Quadratmetern vor. Mit diesen Unternehmen würden derzeit Verhandlungen geführt.

Verbandsmitglieder sind die Stadt Bad Wörishofen, die Gemeinde Amberg, die Gemeinde Eppishausen, die Gemeinde Ettringen und die Gemeinde Rammingen. Verbandszweck ist die Planung, Errichtung, Betrieb und Unterhalt des gemeinsamen Industrie- und Gewerbeparks. Die Umlagen werden nach folgendem Schlüssel verteilt: Bad Wörishofen 48 Prozent, Amberg 21, Rammingen 21, Eppishausen fünf und Ettringen fünf Prozent. Als Verbandsvorsitzender vertritt Paul Gruschka den Zweckverband nach außen. Die Geschäfte des Zweckverbandes führt die Stadt Bad Wörishofen als Geschäftsstelle des Zweckverbandes. Als kompetenter Ansprechpartner für Unternehmen steht daher die Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Wörishofen zur Verfügung.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Der Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried unterstützt den Zweckverband bei den Besuchen und Gesprächen mit ansiedlungswilligen Unternehmen. Zweckverbandsvorsitzender Gruschka habe zudem „bereits Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt, die für die Entwicklung des Bauabschnittes II in Betracht kommen“, heißt es in der Pressemitteilung des Rathauschefs.

Zum Ausbau der Wirtschaftsförderung sowohl bei der Stadt Bad Wörishofen wie auch beim Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark A96/Allgäu plant die Stadt Bad Wörishofen laut Gruschka im Rahmen des Haushalts 2017 die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für einen Wirtschaftsförderer.

Kaum war Gruschkas Pressemitteilung in der MZ-Redaktion eingegangen, da meldete sich auch schon der zitierte Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried – als Freier Wähler ein Parteifreund Gruschkas – und wetterte gegen eben dieses Schreiben, das aus seiner Sicht „in keinster Weise“ das Potenzial des Gewerbeparks widerspiegle. Für Götzfried komme dabei viel zu kurz, dass der Zweckverband bereits „mehr als 40 Anfragen von interessierten Unternehmen“ bearbeitet habe.

Warum nach „monatelangem Stillstand“ jetzt plötzlich eine „Erfolgsmeldung“ aus dem Rathaus an die Öffentlichkeit weitergeleitet werde, ist für Götzfried „nicht nachvollziehbar“. Darüber habe er sich auch mit anderen Stadträten aus Bad Wörishofen und Bürgermeistern des Zweckverbandes ausgetauscht, die seine Ansicht bestätigt hätten.

In einer „ergänzenden Pressemitteilung“ erläutert Götzfried dann noch, dass mit allen Bewerbern persönliche Gespräche geführt und deren Branche, Geschäftsmodelle, geplante Investitionsvorhaben und Bauvolumen geprüft worden seien. Bei den Gesprächsverhandlungen habe die Priorität auf der Schaffung von wertmäßigen Gebäudeinvestitionen und Arbeitsplätzen in tragfähiger Relation zum Flächenbedarf sowie die konkrete Festlegung des zukünftigen Betriebssitzes an den Standort gelegen. So sei es gelungen, Unternehmen von auswärts anzulocken, die an ihrem Stammsitz nicht mehr expandieren konnten.

