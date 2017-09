2017-09-02 00:32:16.0

Interview Vom Kosaken zum Schlager-Star – und wieder zurück

Peter Orloff gastiert am Dienstag, 5. September, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Justina. Die Politik spielt keine Rolle: Musiker aus Russland und der Ukraine arbeiten hier problemlos und friedlich zusammen. „Die Musik überwindet Grenzen“ Von Helmut Bader

Peter Orloff kommt mit dem Schwarzmeer Kosaken-Chor am kommenden Dienstag, 5. September, zu einem Konzert in die Stadtpfarrkirche von St. Justina. Als Schlagersänger hat er sich einen Namen gemacht: Sein bis heute erfolgreichster selbst gesungener Titel „Ein Mädchen für immer“ erreichte 1971 Platz 16 in den deutschen Charts und erhielt eine Goldene Schallplatte.

Den Durchbruch als Autor schaffte er, als er 1969 für Peter Maffay den Titel „Du“ schrieb, der zum größten Single-Erfolg Maffays werden sollte. Gleichbedeutend sind die beiden Titel „Der Junge mit der Mundharmonika“ und „Der kleine Prinz“, welche er für Bernd Clüver produzierte. Vor seinem Konzert in Bad Wörishofen stellte er sich den Fragen der Mindelheimer Zeitung.

Der Schwarzmeer Kosaken-Chor feiert heuer sein 80-jähriges Bestehen. Was bedeutet Ihnen dieses Jubiläum?

1938 hat der Schwarzmeer Kosaken-Chor unter der Leitung von Boris Ledkowsky erstmals konzertiert. Ich habe noch mit Sängern aus jener Zeit in den 50er selber mein erstes Konzert im Schwarzmeer Kosaken-Chor gegeben und ihm danach zunächst zehn Jahre lang angehört.

Seit 25 Jahren führe ich nun selber den 1993 neu formierten Schwarzmeer Kosaken-Chor und verkörpere somit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieses traditionsreichen Ensembles.

Es gibt inzwischen ja einige Chöre mit diesem musikalischen Hintergrund. Was ist das Besondere an den Schwarzmeer-Kosaken?

In den legendären 50er Jahren gab es außer uns nur die Don Kosaken des von mir hochgeschätzten Serge Jaroff. Ich arbeite mit ausgesucht hochkarätigen Sängern und habe zudem drei Instrumentalvirtuosen von meinem Freund und Weggefährten im Schwarzmeer Kosaken-Chor der 50er Jahre, Ivan Rebroff, „geerbt“. Dadurch haben wir eine extreme Bandbreite und Vielfalt in unserer Programmgestaltung mit klanglichen Kostbarkeiten, die man von einem Kosaken-Chor eher nicht erwartet. Dazu kommen selbstverständlich die weltberühmten Kosaken-Klassiker wie „Abendglocken“, die „12 Räuber“ oder „Kalinka“ und viele andere mehr.

Sie sind nicht zum ersten Male in Bad Wörishofen. Was führt Sie immer wieder in unsere Kneippstadt. Haben Sie auch schon etwas von der Stadt gesehen oder von der Kneippkur gehört?

Der Pfarrer Kneipp ist mir natürlich ein Begriff. Er begegnet mir ja auf Schritt und Tritt, und das nicht nur bei meiner traditionellen Jogging-Strecke zum versunkenen Schloss.

Bei den Schwarzmeer-Kosaken sind Sänger und Musiker aus der Ukraine und aus Russland vereint. Wie passt das angesichts der gegenwärtigen politischen Lage zusammen?

Die arbeiten seit Jahren in herzlicher Verbundenheit zusammen und verstehen sich wunderbar. Musik überwindet im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen. Sieht man ja auch am israelisch-palästinensischen Orchester von Daniel Barenboim.

Zu Ihrer Karriere: Sie sangen schon mit 14 Jahren erstmals in dem Chor, den der Vater damals leitete. Doch dann hat sich ihre musikalische Laufbahn ganz anders entwickelt. Wie kam es dazu?

Ich habe als Junge nicht nur Klassik- und Kosaken-Repertoire, sondern auch Elvis- und Freddy Quinn-Titel mit großer Begeisterung gesungen - alles mit dem inzwischen bekannten Ergebnis.

Sie hatten große Erfolge als Schlagersänger, waren aber auch Produzent und Autor für so prominente Stars wie Peter Maffay, Bernd Clüver oder Roy Black und spielten sogar in Filmen mit. Wie bringt man das alles unter einen Hut?

Der liebe Gott hat mir vielfältige Talente geschenkt und ich versuche, sie nach besten Kräften mit Leben zu erfüllen und mich des Geschenks würdig zu erweisen. Was ich mache, mache ich immer mit ganzem Herzen. Und für alles, was ich erreicht habe, bin ich sehr dankbar.

Etwas Privates: Sie haben russisches Blut in den Adern, sind aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wie deutsch oder russisch denken Sie jetzt?

Ich sage gern, ich habe ein deutsches Herz und eine russische Seele. Passt wunderbar zusammen! Und diese beiden wunderbaren Kulturen, die in mir vereint sind, lebe ich auch voll und intensiv aus.

Mit dem Chor treten Sie auch jetzt noch fast täglich auf, sind aber eigentlich am liebsten bei Ihrer Frau zu Hause in Overath bei Köln. Wie lässt sich das vereinbaren?

Wir geben im Jahr etwa 200 Konzerte, aber die meisten en bloc in zusammenhängenden Tourneen. Da geht es mir wie den meisten konzertierenden Kollegen. Ich liebe meine Arbeit und freue mich auf Sweet Home danach und manchmal auch dazwischen, wenn wir nicht allzu weit von zu Hause sind.

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie es mit den Schwarzmeer-Kosaken einmal nach Ihnen weitergeht? Es steckt ja große Tradition dahinter?

Ich halte es da mit Alexander, der, als er gefragt wurde, wer sein Reich erben sollte, antwortete: „Der Stärkste!“ Und dessen Reich war deutlich größer als meins.

Was dürfen die Besucher in Bad Wörishofen am 5. September in der Pfarrkirche von St. Justina erwarten?

Die Konzerte in der wunderschönen St. Justina Kirche sind für uns immer etwas Besonderes. Und etwas Besonderes möchten wir auch unseren Konzertbesuchern bieten. Natürlich die bereits erwähnten Kosaken-Klassiker und außerdem das „Einsame Glöckchen“, „Stenka Rasin“ oder „Ich bete an die Macht der Liebe“, aber auch das „Ave Maria“ von Schubert, der Gefangenenchor aus „ Nabucco“ und als absolutes Highlight, die Arie „Nessun Dorma“ aus Turandot. Es wird ein total emotionales Konzert - Gefühle pur! Wir freuen uns genauso darauf wie die Menschen, die in unser Konzert kommen! Interview: Helmut Bader

