Girlieball in Mindelheim Vom Mann zur Frau: So klappt es mit dem Schminken

Am Freitag steht der Girlieball der Siedelonia an. Beim Event im Mindelheimer Forum werden Jungs zu Mädels. Diese Anleitung zeigt, wie das funktioniert. Von Patricia Zettler

Sie haben kantige Wangenknochen und einen ausgeprägten Kehlkopf, manche tragen Bartstoppeln, andere nicht. Eines haben sie alle gemeinsam: ihr einfach rundum markantes Gesicht. Männer haben es in der Regel leicht, wenn sie ausgehen wollen. Eine kurze Dusche, ein bisschen Gel ins Haar und schon kann es losgehen in das Nachtleben.

Girlieball im Mindelheimer Forum - Einmal im Jahr eine Frau sein

Aber an einem Abend im Jahr dürfen sich auch die Jungs in Miniröcke zwängen und Stunden vor dem Spiegel verbringen, um kleine Makel im Gesicht verschwinden zu lassen. Dabei brauchen sie sogar länger als die Mädels, denn mit dem Arsenal an Schminkutensilien sind sie schlicht noch nicht so gut bekannt. Ob eigens für den Fasching gekauft oder nur von einer Freundin ausgeliehen: In der Vorbereitung auf den Girlieball brauchen Männer ganz besondere Waffen. Sie kämpfen mit Eyeliner und Rouge, mit Make-up und Puder und vielleicht tragen sie sogar ein bisschen Lidschatten und Lippenstift auf.

Der Abend des Girlieballs jedenfalls ist nicht mehr fern. Er fällt in diesem Jahr auf morgen, Freitag, den 20. Januar. Alle Jungs, die im Mindelheimer Forum als Frau verkleidet erscheinen, zahlen nur den halben Eintrittspreis. „Echte“ Mädels haben natürlich freien Eintritt. Aber wahren Faschingsfreunden geht es bei dieser Veranstaltung nicht etwa um die reine finanzielle Ersparnis – es geht um weit mehr: Ehre und Ansehen stehen auf dem Spiel, wenn auf dem Girlieball die fünf Männer ausgezeichnet werden, denen der authentischste weibliche Look gelungen ist.

Siedelonia veranstaltet Girlieball: So klappt es mit dem Umstyling

Also Jungs: Der Kampf beginnt! Deshalb heißt es jetzt ran an die Schminksachen eurer Freundin oder Bekannten und ausprobieren. Denn wer im Rennen bleiben will, muss seine Kanten fein überschminken und die weiblichsten seiner Gesichtszüge hervorheben. Wie das funktionieren soll? Das zeigt unsere ausführliche Klar.text-Anleitung in fünf Schritten:

Was ihr braucht: Puder, Make-up, Eyeliner, Kayal, Rouge, Lippenkonturenstift, Lippenstift, Mascara, Lidschatten

Schritt 1 – Grundierung Noch bevor es mit dem Schminken so richtig losgehen kann, sollte Mann frisch und vor allem sehr gründlich rasiert sein. Dann geht es ans Werk: Erst einmal gilt es, eine Grundlage zu schaffen. Die Poren könnt ihr am besten mit ausreichend Make-up und Puder überdecken, um die Haut feiner, glatter und gleichmäßiger aussehen zu lassen. Zudem sollten die Kanten retouchiert werden, was euch mit ausreichend Schatten ganz gut gelingen sollte. Dadurch treten nämlich die Wangenknochen, die bei vielen Männern sehr ausgeprägt sind, in den Hintergrund. Jetzt noch die tiefen Augenringe mit hellem Puder überschminken und schon sitzt die zweite Haut auf dem Männergesicht wie angegossen.

Schritt 2 – Konturen Nachdem das Gesicht bereits etwas weiblichere Züge angenommen haben dürfte, folgt jetzt das kosmetische i-Tüpfelchen: Ein bisschen Rouge kann euch helfen, das Gesicht schmäler zu mogeln, den Teint erstrahlen zu lassen und ganz klare Konturen zu schaffen. Außerdem erhaltet ihr dadurch eine Gesichtsröte auf den Wangen, die euch gesund aussehen lässt.

Girlieball in Mindelheim: Mit ein bisschen Schminke vom Mann zur Frau

Schritt 3 – Ausdrucksstarke Blicke Um eure Augen noch strahlender zu machen, sind gleich mehrere Schritte nötig. Für Jungs, die so richtig authentisch aussehen wollen, gibt es einen ganz besonderen Tipp: Wer seine Augenbrauen zupft und mit einem Augenbrauenstift nachzieht, verleiht seinem Gesicht einen ganz natürlichen, weiblichen Rahmen. Denn so wirken die Augen gleich viel größer und der Gesichtsausdruck deutlich aufgeweckter. Das Problem dürfte nur sein, dass die Augenbrauen wieder eine gewisse Zeit für das Nachwachsen brauchen. Daher sollte dieser Schritt sehr gut überlegt sein! Was aber auf keinen Fall fehlen darf, ist der Lidschatten. Auch dieser zaubert euch größere Augen ins Gesicht. Bei der Farbauswahl steht euch die ganze Farbpalette zur Verfügung. Wer seine Augen betonen möchte, greift zu hellen Farben. Möchte Mann Fältchen überschminken sind dunkle Nuancen von Vorteil. Der Eyeliner – „der schwarze Strich auf dem Oberlid“ – hebt den Ausdruck der Augen deutlich an. Dieser „Strich“ sollte aber gleichmäßig dünn und direkt am Wimpernkranz aufgetragen werden. Wer nicht weiß, wie es geht, holt sich besser weibliche Unterstützung. Denn für den perfekten Lidstrich bedarf es einer Menge Versuche und vor allem Erfahrung. Danach werden die Wimpern mit viel Tusche versehen. Das lässt die Augen noch größer wirken.

Schritt 4 – Rote Lippen Für schöne, volle Lippen umrandet ihr diese zunächst mit einem Konturstift. Wenn ihr keinen zur Hand habt, ist das nicht weiter schlimm. Noch wichtiger ist nämlich die Füllung. Dazu nutzt ihr am besten ein sattes Rot oder – für alle, die es lieber natürlich wollen – einen Lippenstift in der Farbe eurer Lippe und tragt diesen von außen nach innen auf.

Schritt 5 – Rundum perfekt Die Schminke sitzt. Alle männlichen Konturen sind verschwunden. Jetzt muss nur noch ein strahlendes Lächeln eingeübt werden und natürlich muss sich jeder Mann in das richtige Outfit schmeißen. Egal, ob Rock oder Kleid. Es muss auf jeden Fall etwas Klischeebehaftetes sein. Typisch Girlie eben. Jetzt noch in eine Strumpfhose schlüpfen und das Laufen auf hohen Schuhen probieren. Fünf Zentimeter sind dabei ein guter Anfang. Zu guter Letzt noch die Langhaarperücke zurechtrücken. Solltet ihr Jungs doch eure kurzen Haare bevorzugen, gelt sie einfach etwas auf und schon kann der Kampf losgehen. Aber er wird friedlich ausgehen, denn eure härtesten Gegner werden angesichts eures hammerartigen Aussehens gar nicht erst antreten.