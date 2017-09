2017-09-06 04:03:00.0

Amateurfunker aus Pfaffenhausen Vom Schreibtisch in die weite Welt

Wenn Daniel Butzmann aus Pfaffenhausen seinem Hobby frönt, fallen Begriffe wie „Tango“ und „Foxtrott“. Dabei hat das Ganze mit Tanzen rein gar nichts zu tun Von Sandra Baumberger

Aus dem schwarzen Kästchen, das vor Daniel Butzmann auf dem Tisch steht, dringt ein Rauschen. Es klingt ein bisschen, wie wen man im Radio einen Sender sucht und gerade keinen findet. „Wie man hört, hört man nichts“, fasst er nach wenigen Minuten grinsend zusammen. Glücklicherweise ist das nicht immer so. Butzmann ist nämlich Amateurfunker und dabei geht es grob gesagt darum, vom Schreibtisch aus Verbindungen in die ganze Welt zustandezubekommen. Und das ist dem 23-Jährigen schon ziemlich oft gelungen: Er hat von Pfaffenhausen aus bereits bis in den Libanon, nach Schweden, Tschechien, Brasilien und Indonesien gefunkt – allerdings nicht als Daniel Butzmann, sondern als „DK5DB“. Dieses sogenannte Rufzeichen ist weltweit einmalig und erleichtert es dem Gegenüber zu hören, wer da Kontakt aufnehmen will. Um Missverständnissen vorzubeugen, verwenden die Funker dafür außerdem das internationale Buchstabieralphabet. Sie funken also nicht „Hallo, hier ist De Ka fünf De Be“, sondern dreimal hintereinander „CQ“ (gesprochen si kju), was so viel bedeutet wie: „Ich möchte jemanden erreichen“, und anschließend „Delta Kilo Fünf Delta Bravo“.

QTR heißt „Wie spät ist es?“

Um sich möglichst einfach über sprachliche Grenzen hinweg austauschen zu können, gibt es außerdem Codes wie den Q-Code: „QTR“ steht dabei zum Beispiel für „Wie spät ist es gerade?“. Einfach Grüße lassen sich ebenfalls ohne Worte mit dem Zahlencode übermitteln: 55 heißt „viel Erfolg“, 73 „viele Grüße“ und wenn man einem Funkerkollegen beides mit auf den Weg geben will, muss man die Zahlen nur addieren und eine 128 über den Äther schicken. Dort kommt auch die Romantik nicht zu kurz: 88 bedeutet „Küsse und Liebe“, sollte aber tunlichst nicht mit der 99 verwechselt werden. Dabei handelt es sich nämlich um die unmissverständliche Aufforderung: „Hau ab!“

Der experimentelle Gedanke steht im Vordergrund

Von solchen Abkürzungen abgesehen gibt es aber auch ganz normale Gespräche, in denen über alles geredet werden kann – außer über Politik, Sex und Religion. „Dabei sollte man aber daran denken, dass jeder zuhören kann“, rät Butzmann. Doch Funkern kommt es ohnehin weniger auf Gespräche an. „Im Vordergrund steht der experimentelle Gedanke und nicht, sich auszutauschen“, erklärt der Student. Auch ihm geht es vor allem darum, die Technik und die selbst gebastelten Antennen auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Nicht umsonst sei der Amateurfunk auch eine Wiege für neue Erfindungen. Wen er bei diesen Versuchen erreicht, ist dagegen eher zweitrangig. „Ich bin froh um jede Verbindung“, sagt er. Dabei gäbe es durchaus prominente Gesprächspartner: Fürst Albert II. von Monaco ist Amateurfunker, der spanische König Juan Carlos I. ebenfalls und auch den deutschen Astronauten Alexander Gerst kann man per Funk kontaktieren – wenn man denn funken kann und vor allem darf: Wer Amateurfunker werden will, muss bei der Bundesnetzagentur eine Prüfung ablegen. Doch warum sollte man das in Zeiten von Handy und Internet tun? Butzmann muss nicht lange überlegen: „Bei Handy und Internet steht ein Netz dahinter. Beim Funken besteht der Reiz darin, die Verbindung auf direktem Wege zu schaffen.“ Nach Katastrophen ist das oft der einzige Weg, um Kontakt zur Außenwelt herzustellen. Viele Funker verstehen ihr Tun deshalb eher als Dienst an der Allgemeinheit denn als ungewöhnliches Hobby. Nachwuchs ist trotzdem rar – auch im Ortsverband Ottobeuren-Unterallgäu des Deutschen Amateur-Radio-Clubs, der heuer sein 60-jähriges Bestehen feiert und im Funkerjargon kurz „Tango 10“ heißt. „Junge Old Men, also männliche Funkamateure, sind wie rosa Einhörner“, sagt Daniel Butzmann. „Die gibt’s eigentlich nicht.“ Dabei müssten sich insbesondere Frauen doch angezogen fühlen: Funkerinnen bleiben nämlich stets „young ladies“, also für immer jung.

Es gibt viele Wettbewerbe

Und dann hat das Ganze auch noch eine sportliche Komponente. Nein, nicht wegen F wie Foxtrott und T wie Tango aus dem internationalen Buchstabieralphabet, sondern dank verschiedener Wettbewerbe: Wer bekommt innerhalb einer bestimmten Zeit am meisten Kontakte zusammen? Wem gelingt es, alle europäischen Länder zu erreichen? Und wer schafft Verbindungen zu entlegenen, unbewohnten Inseln?

An diesem Nachmittag hätte Daniel Butzmann wohl kaum Chancen auf einen Gewinn. „So wie’s aussieht, hört mir gerade keiner zu“, sagt er, dreht noch einmal an einem Regler seines Funkgeräts, wechselt schließlich die Antenne, doch ohne Erfolg. „Hier ist alles ein Glücksspiel“, sagt er – und sieht dabei ganz glücklich aus.