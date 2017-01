2017-01-12 15:54:00.0

Serie „Mein Jahr“ Vom Tanzparkett auf die Showbühne

Dominik Fenster erobert die Welt von Film und Fernsehen. Bei „Deutschland tanzt“ sah ihn ein Millionenpublikum, er war die Stimme des größten Schwermeisters bei „Game of Thrones“ und vieles mehr.

Castingshows locken nach wie vor Millionen von Fernsehzuschauern vor die Bildschirme. Wie es da so zugeht, weiß Dominik Fenster, 25, aus Bad Wörishofen nun ganz genau. Er war mit dabei, allerdings nicht als Kandidat, sondern als Trainer – Coach, wie das dort heißt. Denn Fenster ist ein herausragend guter Tänzer – und genau das sollten Prominente dort lernen, bei „Deutschland tanzt“ hieß die abendfüllende Show auf „ProSieben“.

Herr Fenster, wie sind Sie zu dieser besonderen Aufgabe gekommen? Haben Sie sich selbst beworben oder ist der Sender auf Sie zugekommen?

Dominik Fenster: Ich wurde von einem Tänzer-Kollegen, der bei Let’s Dance mitgemacht hat, empfohlen.

Was bedeutet es „Coach“ zu sein? Was mussten Sie da genau tun?

Fenster: Als Coach ist man ein wenig das Mädchen für alles. Das heißt, ich war bei der Gestaltung der Choreografie beteiligt, übte die Choreografie mit dem jeweiligen Tänzer in Bezug auf Schrittmaterial, Musik, Technik und künstlerische Gestaltung ein. Naja und wenn ich schon dabei bin, dann tanze ich – wie in diesem Fall – auch noch mit.

Wie sieht ein Arbeitstag als Coach aus? Sind Sie mehr Berater, Starthelfer, Trainer, Katalysator oder einfach ein guter Zuhörer für die Kandidatin?

Fenster: Ich bin ja mehr so der Eulen-Typ. Dementsprechend wichtig zu beachten: Beim Aufstehen vor Sonnenaufgang eine große Tasse Kaffee trinken. Jetzt kann’s losgehen. Ab in den Tanzsaal. Schuhe an und so lange üben, bis man torkelnden Schrittes vom Vermieter des Tanzsaals abends herausgeschoben wird. Ich hatte ja wirklich großes Glück mit meiner Kandidatin. Elisabeth ist eine reizende, lebenslustige Frohnatur, die dabei aber ein hohes Maß an Disziplin an den Tag legt. Starthilfe war also nicht von Nöten. Als Zuhörer habe ich allerdings gerne fungiert: zum Beispiel wenn Elisabeth in den Pausen aus ihrem reichen Repertoire an klassischer Poesie zitiert hat. Zu meiner Überraschung bin ich so zu der Erkenntnis gelangt, dass sich Rilkes Werk – anscheinend – nicht nur aus wehmütigen Liebesgedichten zusammensetzt. Wirklich faszinierend!

Tanzen ist Ihre Passion. Sie haben die Liebe zum Tanzen in die Wiege gelegt bekommen. Wann haben Sie begonnen?

Fenster: Mit acht Jahren. Damals wollte ich unbedingt Karate lernen, aber das Kindertraining des Tanzsportclubs Bad Wörishofen überschnitt sich mit dem Karatetraining, weswegen für Karate keine Zeit blieb und ich heute im Falle einer Rauferei leider vollkommen hilflos bin – was insoweit unpraktisch ist, weil ich so gut darin bin, Fremden auf der Nase herumzutanzen. Was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Rauferei erhöht. Sie sehen: Der Kreis schließt sich.

Ihre Eltern sind Beate und Erich Fenster, die den TSC 71 Bad Wörishofen gründeten und selbst sehr erfolgreich auf dem Tanzparkett sind. Hatten Sie außer Ihren Eltern noch andere Trainer?

Fenster: Meine Eltern trainierten mich meine ganze Jugend über, von acht bis achtzehn Jahren. Ohne sie könnte ich heute wahrscheinlich meinen rechten Fuß immer noch nicht vom Linken unterscheiden –ich hab mich anfangs nämlich ehrlich gesagt ziemlich doof angestellt. Aber meine Eltern brachten glücklicherweise immer sehr viel Geduld zum Training mit. Heute trainiere ich hauptsächlich bei Natascha Karabey, die als beste Standardtänzerin der Welt gehandelt wird. Ich bin aber froh, dass ich meine Eltern immer noch in tänzerischen Fragen konsultieren darf. Sie reden nie um den heißen Brei herum und sind sehr ehrlich zu mir, was ich ungemein schätze.

Wie war das für Sie, als Sie die ersten Titel sammeln konnten? Wie alt waren Sie da?

Fenster: Das erste Mal bayerischer Meister bin ich glaube ich mit zehn Jahren geworden. Das war natürlich der Hammer. Aber ehrlich gesagt sind mir die Momente meiner „Niederlagen“ fast stärker in Erinnerung. Ich war damals sehr nah am Wasser gebaut und hab schnell wie ein Schlosshund losgeheult. Das Schöne ist: Heute kann ich über diese Momente am besten lachen.

Sie haben noch Vieles mehr angepackt. So machten Sie Tanzsport auf Leistungssportniveau. Welche besonderen Erlebnisse hatten Sie da?

Fenster: In der Tat betreibe ich das Tanzen nach wie vor auf Leistungssportniveau. Ich persönlich betrachte meine tänzerische Aktivität allerdings nicht als Leistungssport. Nicht etwa, weil das Tanzen dem Körper keine enormen Anstrengungen abverlangt – das Gegenteil ist der Fall – sondern weil ich nicht möchte, dass es für mich im Tanzen nur um „höher, schneller, weiter“ geht. Mir ist es wichtig, dass ich mich mit dem, was ich da tue, identifizieren kann und nicht zum Tanzroboter werde. Deswegen nenne ich Tanzen nicht mehr Sport, sondern das was es ist: nämlich Tanzen. Trotzdem machen mir Turniere viel Spaß. Das Tollste ist für mich, wenn ein anderes Paar auf tänzerischer Augenhöhe ist und ich mir, dadurch angespornt, die Seele aus dem Leib tanzen kann. Das ist immer ein besonderes Erlebnis.

Damit jedoch nicht genug. Sie gingen in München auf die Film-Akademie, machten Stimmtraining, nahmen Bühnenkampf- und Gesangsunterricht. Wie hat sich das auf ihre berufliche Laufbahn ausgewirkt?

Fenster: Ich arbeite neben meiner Tätigkeit als Tanztrainer als freiberuflicher Schauspieler. Im Schauspiel ist es ähnlich wie im Tanzen: man kann immer weiter an seinem „Instrument“ arbeiten. Ich bin insoweit sehr glücklich, so tolerante Mitbewohner zu haben, die das morgendliche Gegrummle und Gegröle meiner Stimmübungen so duldsam ertragen.

In welchen Filmen haben Sie bisher mitgewirkt?

Fenster: Ich habe bisher in vielen Kurzfilmen im Independent-Sektor Hauptrollen gespielt, war aber auch schon bei kommerziellen Spielfilmproduktionen dabei. Meine größte Rolle war dabei die des Wehrmachtsoldaten „Karl Schulz“ in dem Antikriegsfilm „Höre die Stille“, der gerade von einem internationalen Filmfestival zum anderen gereicht wird und auch schon einige Preise abgesahnt hat.

Da Sie außer Ihrer Muttersprache Deutsch und natürlich den heimischen Dialekt auch perfekt Englisch und Französisch sprechen: Haben Sie in Filmen synchronisiert?

Fenster: Also „perfekt“ würde ich mein Englisch und Französisch jetzt zwar nicht nennen, aber in der Tat bin ich seit einiger Zeit auch als Synchronschauspieler tätig. Richtige Hauptrollen habe ich zwar noch nicht gesprochen, dafür durfte ich aber bisher immer für Produktionen sprechen, die ich mir auch wirklich selber ansehen würde. Vor einiger Zeit habe ich zum Beispiel „Sir Arthur Dayne“ aus „Game Of Thrones“ synchronisiert. Der mächtigste Schwertmeister aller Zeiten – das war cool.

War Theater für Sie auch ein spannendes Thema?

Fenster: Das ist es für mich nach wie vor. Aus zeitlichen Gründen bin ich zwar momentan in keiner Theaterproduktion tätig, aber früher oder später, werde ich sicher auch wieder auf der Bühne grummeln und grölen.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? Werden Sie weiterhin tanzen - natürlich mit einer passenden Partnerin - oder werden Sie sich mehr mit Film und Theater, also Schauspielerei, beschäftigen? Vielleicht auch wieder eine Kandidatin für eine Show coachen?

Fenster: Ich mach einfach so weiter wie bisher. Total ausschließen mag ich da nichts. Warum auch? So wird mir wenigstens nicht langweilig!

Interview: Maria Schmid