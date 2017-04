2017-04-07 03:46:00.0

MZ-Serie Vom Traum zum Haus

Wie auf einer Wiese in Wideregg ein Zuhause für eine junge Familie entsteht. Wir begleiten das Projekt bei den wichtigsten Schritten. Von Melanie Lippl

Und hier soll einmal ein Haus stehen? Das Wohnzimmer hier, die Haustüre da ... Ihren Bauplatz in Wideregg haben Christian Zettler und Lisette Lutzenberger schon ausgemessen und abgesteckt. Doch es fällt ihnen etwas schwer, sich vorzustellen, dass sie hier auf dieser Wiese, wo noch nicht viel von einem Haus zu sehen ist, künftig essen, schlafen und leben werden.

Der 23-jährige Christian Zettler will einmal den Hof der Eltern übernehmen, der gleich nebenan liegt. Die Bauvoranfrage für das Betriebsleiterwohnhaus hat das Paar schon im Juni vergangenen Jahres gestellt. Bis zur Genehmigung hat es etwas gedauert. Als er vor einiger Zeit bei den Baufirmen herumtelefoniert hat, haben ihn einige auf nächstes Jahr vertröstet. Aber seit Winter ging alles ganz schnell. Im Januar hat das Paar den Plan eingereicht, dann kam die Information von der Baufirma, dass es nun doch schneller losgehen kann als ursprünglich gedacht – und nun rückte schon der Bagger an. Während der die Baugrube aushebt, fahren Christian Zettler und sein Vater den Aushub zum Aufschütten auf eine andere Wiese der Familie. Dem jungen Landwirt ist die Freude an der Arbeit anzumerken. Endlich geht es los: „Endlich sieht man was“, sagt er.

In den Wochen zuvor war das eigene Haus nicht mehr als eine Vorstellung im Kopf. Im Bauzentrum Poing bei München hat sich das Paar zunächst Dutzende Musterhäuser angesehen. „Danach wussten wir, dass wir kein Holzhaus wollen“, sagt Lisette Lutzenberger. Vom Gefühl her war ihnen ein Massivhaus aus Ziegeln einfach lieber. „Und kostenmäßig ist nichts um.“

Die beiden informierten sich viel im Internet, haben selbst Grundrisse und Raumaufteilungen gezeichnet und diskutiert. Ein selbstständiger Planer hat ihnen dann den offiziellen Plan erstellt. Rund 190 Quadratmeter Wohnfläche sind darauf zu sehen. Keller, Erdgeschoss und Dachgeschoss ohne Schräge – das war Christian wichtig –, darauf ein Satteldach: So sieht ihr Traum vom eigenen Haus aus. „Ein ganz normales Einfamilienhaus“, wie der Bauherr zusammenfasst.

Aber natürlich gehören dazu auch viele Details, die den beiden wichtig waren. „Ich wollte einen Eingang mit extra Garderobenraum“, sagt die 21-Jährige. Daneben gibt es im Erdgeschoss noch eine Küche, eine Speisekammer und ein Ess-Wohnzimmer. Ein offene Küche „wollte ich bewusst nicht“, sagt Lisette, wegen des Essensgeruchs. Die obere Etage besteht aus dem Bad, zwei Kinderzimmern und dem Elternschlafzimmer mit Ankleide. Und über der Garage könnte man außerdem den Wohnraum erweitern.

Viele Entscheidungen mussten Christian Zettler und Lisette Lutzenberger in den letzten Wochen treffen. „Jeden Tag waren wir am Telefon“, schildert die 21-Jährige. „Und allen haben wir gesagt, sie müssen sich beeilen.“ Beispielsweise sollte die Küche geplant sein, damit die Baufirma weiß, wo Fenster, Strom- und Wasserleitungen hingehören. Bei einigen Dingen waren sie unentschlossen, andere waren von Anfang an klar. „Öl und Gas wären bei der Heizung nicht infrage gekommen“, sagt Christian Zettler. „Wenn, dann umweltfreundlich.“ Also wurde es die Pelletsheizung mit Solar.

Und natürlich spielte – wie wahrscheinlich bei den meisten Bauherren – auch das Budget eine Rolle bei den Entscheidungen. Denn eine kleine Veränderung in der Sache kann eine größere Veränderung im Preis bewirken. „Eine Haustür mit Seitenteil zum Beispiel hätte doppelt so viel gekostet wie ohne“, erklärt die 21-Jährige.

Die Antwort auf die Frage, auf was sie sich am meisten freut, kommt bei der jungen Frau wie aus der Pistole geschossen: „Auf den Einzug“, sagt sie und lacht. Sie und ihr Freund sind zuversichtlich, dass sie Weihnachten im eigenen Haus verbringen. Wie der Weg dorthin wird, wissen sie nicht. Eins aber wird er sicher nicht: langweilig.