2017-09-12 00:31:30.0

Von Kneipp bis Kalligrafie

Das neue Programm der Volkshochschule liegt jetzt aus

Das neue Programm der VHS bietet auch in Bad Wörishofen wieder eine interessante Bandbreite für jede Interessenslage und reicht dabei von Studium Generale, Bildungsberatung, Rhetorik, Eurythmie, Lachyoga, Wassergymnastik, Familydancing, Kneipp, Kreatives aus Papier, Nähen, Kalligrafie bis hin Theater-Workshop. Für Gesundheit und Fitness sind neben den klassischen Kursen wie Yoga, Qi Gong und Wirbelsäulengymnastik auch Wassergymnastik, Familydancing und Veranstaltungen zum Thema „Gesund mit Kneipp“ wieder dabei. Der Kreativität freien Lauf lassen können die Teilnehmer in Nähkursen oder auch beim Kalligrafieren. Dr. Rainer Jehl bietet eine Reihe über die Formen und Inhalte des dialogischen Denkens an.

An vier Donnerstagnachmittagen wird die Bildungsberatung wie bisher in Bad Wörishofen im VHS-Büro im Rathaus angeboten. Weitere Termine können nach Vereinbarung mit Bildungsberaterin Birgit Steudter-Adl Amini unter Telefon 08261/738303 festgelegt werden. Die Konditionen für die Bildungsprämie haben sich im Juli 2017 geändert, so dass wieder mehr Weiterbildungswillige davon profitieren können. Nachfragen lohnt sich also.

Das Programm der Volkshochschule Bad Wörishofen wird an die einzelnen Haushalte der Stadt und der Ortsteile verteilt. Das Gesamtprogramm liegt in Bad Wörishofen unter anderem in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung (Gärtnerweg 7) aus. (mz)

Volkshochschule Bad Wörishofen, Rathaus, Bgm.-Ledermann-Str. 1, 86825 Bad Wörishofen, Telefonnummer 08247/969035, Fax: 08247/9690177. E-Mail badwoerishofen@vhs-ua.de

www.vhs-ua.de