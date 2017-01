2017-01-21 04:00:00.0

Veranstaltungen Von Mittelalter-Spektakel bis Essen auf Rädern

Was 2017 in Mindelheim geboten ist und welche Termine Sie sich jetzt schon mal notieren können. Von Manuela Frieß

Wer in diesem Jahr nichts verpassen will, sollte schnell seinen Kalender holen und sich die folgenden Termine notieren. Denn auch in diesem Jahr ist in Mindelheim jede Menge geboten: Es gibt wieder traditionelle Märkte und Feste, Auftritte von Kabarettisten, Musikern und Autoren, ein Spektakel für Mittelalter-Freunde – und erstmals eines speziell für Feinschmecker. Los geht’s:

Und zwar im Bereich Kabarett gleich am Donnerstag, 16. Februar. Da kommt der Franke Bembers mit seinem Programm „Rock an Roll Jesus“ ins Stadttheater. Wer noch keine Karten für Harry G. hat, muss sich wohl einen anderen Termin des Kabarettisten suchen. Die Vorstellung am Samstag, 11. März, im Forum ist bereits ausverkauft. Danach gastieren am Donnerstag, 6. April, die Well-Schwestern mit „30 Jahre Wellküren“ ebenfalls im Forum. Ihnen folgt Kabarettist und Schauspieler Stephan Zinner am Freitag, 12. Mai, mit „Relativ Simpel“. Auch Michl Müller tritt im Forum auf: Am Sonntag, 18. Juli, heißt es bei ihm „Ausfahrt freihalten“. Ihm folgt Wolfgang Krebs am Samstag, 28. Oktober, mit „Die Watschenbaum-Gala“ ebenfalls im Forum.

Alle, die nach dem Frundsbergfest vor zwei Jahren bereits unter Entzugserscheinungen leiden, sollten sich diese Termine mittelalterlicher Feste vormerken: Im Eichet feiert das Fähnlein Helfenstein an Christi Himmelfahrt, 25. Mai, den Helfensteiner Tag. Gut zwei Wochen später veranstaltet das Frundsbergfähnlein heuer bereits zum dritten Mal das Mittelalter-Spektakel „Anno 1511“. Georg von Frundsberg und seine Gattin Anna von Lodron halten am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni, auf der Mindelburg Hof. Und das „Spectaculum“, ebenfalls organisiert vom Fähnlein Helfenstein, mit Trommlern, Gauklern und Feuerspuckern findet am Samstag, 1. Juli, im Colleghof statt.

Genießern, die gerne abwechslungsreich und exotisch essen, dürfte dieses Angebot schmecken: Am Samstag, 6. Mai, rollen Food-Trucks auf die Schwabenwiese und präsentieren dort bis einschließlich Sonntag, 7. Mai, beim ersten Mindelheimer Street-Food-Truck-Festival die unterschiedlichsten Speisen und Getränke. Den kulinarischen Genuss soll außerdem ein Rahmenprogramm auf der offenen Bühne bereichern.

Um kulturelle Genüsse geht es schließlich auch bei den großen und kleinen Konzerten, die das Kulturamt im Silvestersaal und im Stadttheater veranstaltet: Bereits am Freitag, 27. Januar, zollt das Duo Graceland im Stadttheater „A tribute to Simon and Garfunkel“. Das ist am Mittwoch, 1. Februar, auch Schauplatz der Broadway-Show mit viel Musik und Tanz. Die „Mindel Harmonists“ laden anschließend am Samstag, 25. Februar, zum Faschingskonzert in den Silvestersaal. Dort stehen am Samstag, 18. März, Lieder und Duette von Johannes Brahms im Mittelpunkt, dargeboten von Julia Chalfin, Silvia Mütterlein, Peter Schmitz und Heiner Miller. „Jazz isch“ heißt es dann von Donnerstag, 30. März, bis einschließlich Sonntag, 2. April, bei vier Konzerten im Forum und in der Dampfsäg in Sontheim. Noch mehr gibt es mit dem Elias-Prinz-Swingtett, das „Django Reinharts Perlen“ am Freitag, 7. April, im Silvestersaal spielt. Es folgt ein „Concerto virtuoso“ am Samstag, 22. April, mit einem Streichertrio ebenfalls im Silvestersaal. Danach geht es weiter mit dem Lanzinger Trio, das dort „Progressive Stubenmusic“ spielt. Ein weiteres klassisches Konzert gibt es dort am Samstag, 23. September, wenn mit dem Dou Poetico Musicale „Russische Seele und Esprit Francais“ erklingt. „Feel the Spirit“ heißt es dann am Sonntag, 1. Oktober, im Forum mit dem Chor Gospel’N’Joy, bevor am Freitag, 6. Oktober, im Silvestersaal „Harfe auf groovige Percussion“ trifft. Im Forum gibt es dann am Samstag, 14. Oktober, eine Musical- und Operetten-Gala und am 8. Dezember, Werner Schmidbauer „solo“ zu hören.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gastiert auch heuer wieder das Allgäuer Literaturfestival in Mindelheim: Im Stadttheater gibt es am Freitag, 24. März, eine Neuauflage des Poetry Slams mit Ko Bylanzky und Autor Wilhelm Schmid hält am Freitag, 26. Mai, im Silvestersaal eine Lesung über „Gelassenheit“.

Seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders sind die Märkte in der Mindelheimer Altstadt. Am Sonntag und Montag, 23. und 24. April, säumen die Stände des Frühjahrsmarktes die Maximilianstraße und am Sonntag und Montag, 17. und 18. September, die des Herbstmarktes. Schon lieb gewonnene Tradition ist davor die Altstadtnacht mit ihrem bunten Programm am Freitag, 15. September.

Nicht fehlen dürfen schließlich auch die traditionellen großen Feste wie das Mittsommernachtsfest am Samstag, 24. Juni, im Stadtgraben oder das Weinfest der Sängervereinigung am Freitag, 30. Juni, auf der Mindelburg. Danach wird am Samstag, 8. Juli, das traditionelle Kathrinenfest am gleichnamigen Berg stattfinden. Und zum Abschluss des Schuljahres gib es dann wieder das große Mondlicht-Open-Air mit „Frisch gestrichen“ am Samstag, 29. Juli, auf der Schwabenwiese.