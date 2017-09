2017-09-14 14:42:00.0

Justiz Von Nächstenliebe keine Spur

Nach einem handfesten Streit in der St. Justina Kirche landet eine 52-Jährige vor Gericht. Es ist bereits die zweite Entgleisung, für die sie sich verantworten muss. Von Jens Reitlinger

Am Martinstag gedenken gläubige Christen dem heiligen Martin von Tours, der nicht zuletzt für seine Nachgiebigkeit und Demut verehrt wird. Wie schnell man diese Werte aus den Augen verlieren kann, offenbarte sich am Martinstag des vergangenen Jahres in der St. Justina Kirche in Bad Wörishofen. Wegen einer Nichtigkeit eskalierte dort der Streit zweier Frauen. Eine der Beteiligten musste sich nun wegen Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten.

Die spätere Angeklagte hatte bereits Platz genommen, als eine Familie mit jungen Kindern die Kirche betrat. Wie die 52-jährige Wörishoferin vor Gericht erzählte, habe sie den Sohn der Familie im Vorbeigehen darauf hingewiesen, dass er seine Mütze in der Kirche absetzen müsse. Vom Vater des Vierjährigen, der laut der Angeklagten ebenfalls noch seine Kopfbedeckung trug, sei sie daraufhin schroff zurechtgewiesen worden. Für die 52-Jährige war die Angelegenheit auch nach Ende des Gottesdienstes nicht erledigt. Wie mehrere Zeugen später gegenüber der Polizei bestätigten, habe die Angeklagte die Mutter des Vierjährigen in einem kurzen Wortwechsel noch in der Kirche als „fette Kuh“ beschimpft. Im Vorraum des Gotteshauses kam es kurz darauf zu einer erneuten Konfrontation der beiden Frauen, in deren Verlauf die Angeklagte ihrer Kontrahentin mit der flachen Hand ins Gesicht schlug.

ANZEIGE

Vor Gericht räumte die 52-Jährige die Vorwürfe zwar ein, jedoch sei sie vor der Ohrfeige von der Geschädigten am Halstuch gepackt worden. Reflexartig habe sie sich gewehrt. „Mein Hals ist meine Achillesferse“, erklärte die Angeklagte der vorsitzenden Richterin Barbara Roßdeutscher und schilderte ein traumatisches Kindheitserlebnis samt Luftröhrenschnitt. Ihr Schlag sei eine Überreaktion auf den Griff in Richtung ihres Halses gewesen. Statt die andere Wange hinzuhalten, erstattete die Geschädigte Strafanzeige.

Binnen weniger Monate sah sich die 52-jährige Wörishoferin damit zum zweiten Mal dem Vorwurf der Beleidigung ausgesetzt. Bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres war sie mir einer anderen Kundin auf dem Parkplatz eines Supermarktes aneinandergeraten, die sie daraufhin als „dumme Sau“ bezeichnete. Vor Gericht war sie dafür zu einer Geldstrafe von insgesamt 150 Euro verurteilt worden.

Im Falle des Streits in der Kirche wies Rechtsanwalt Laib Chasklowicz in seinem Plädoyer auf die verletzten religiösen Gefühle seiner Mandantin hin. Mützen habe man in einem Gotteshaus schlichtweg vom Kopf zu nehmen, die Eltern des Jungen hätten ihm das beibringen müssen. Auch gab er zu bedenken, dass der Schlag ins Gesicht keine größeren körperlichen Folgen nach sich gezogen habe und man deshalb „die Kirche im Dorf lassen“ müsse. Er sprach sich für eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 15 Euro aus, die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtstrafe von 70 Tagessätzen à 15 Euro gefordert.

In ihrem Urteil stimmte Richterin Roßdeutscher dem Antrag der Verteidigung zu, richtete aber deutliche Worte an die Angeklagte. Sich auf seine religiösen Gefühle zu berufen sei unglaubwürdig, wenn man die Gefühle anderer durch grobe Beleidigungen verletze. „Noch dazu in der Kirche“, sagte die Richterin.