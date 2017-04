2017-04-26 20:00:00.0

Jahreskonzert Von Polka bis Pop

Musiker in Unterkammlach präsentieren dem Publikum eine enorme Bandbreite Von Ulla Gutmann

30 Jahre dirigiert er schon die Musiker in Unterkammlach. Außerdem ist Roman Albrecht seit 35 Jahren im Vorstand des Vereines. Das war Grund genug zu feiern und zu ehren. Doch Roman Albrecht möchte seinen Posten niederlegen und jetzt sucht der Verein einen neuen Dirigenten. Dass der in große Fußstapfen treten muss, bewies die Kapelle einmal mehr beim Jahreskonzert.

Mit „Land of Hope and Glory“ startete die Jugendkapelle. Zünftig ging es weiter mit der SMS-Polka von Alexander Pfluger und das Publikum klatschte so lange begeistert, bis Lisa Marie Leinsle, eine der Jugendmusikantinnen, die Zugabe ankündigte: „Londonderry Air“, ein klassisches Stück der irischen Volksmusik.

Die Stammkapelle des Musikvereins Unterkammlach marschierte dann unter Beifall herein. Sie begann mit dem „St.-Florians-Choral“ von Thomas Doss, zuerst nur mit ruhigen Klarinettentönen, dann steigerten sich die Klänge und schließlich wurde das gesamte musikalische Volumen präsentiert.

Jubilar Roman Albrecht dirigierte seine Musikanten und Tochter Alexandra Albrecht, musikalisch an der Klarinette, führte durch das Programm. Weiter ging es mit einem Medley aus verschiedenen Stücken aus Musicals von Andrew Lloyd Webber, rockig aus „Jesus Christ Superstar“, gefühlvoll mit „Don’t cry for me Argentina“ aus „Evita“ und „Memory“ aus dem Musical „Cats“.

Das Stück „Dances of Innocence“ von Jan van der Roost wurde anlässlich des Todes eines 14-jährigen Mädchens geschrieben. Es beginnt traurig und gefühlvoll, spiegelt dann aber die Fröhlichkeit eines Kindes wider. Bei den Wertungsspielen in Pfaffenhausen hatten die Unterkammlacher dieses Stück so gut gespielt, dass sie 92,15 Punkte dafür bekamen. Helle Querflöten, rhythmisches Trommeln, ein paar Passagen, wo die Musiker mitklatschten, einfühlsam die verschiedenen Gefühlsstimmungen musikalisch interpretiert – das gefiehl auch dem Publikum besonders gut.

Auf „Magische Momente“ von Alexander Pfluger, eine traditionelle Polka mit trillernden Klarinetten, folgten Stücke aus Verdis Opern arrangiert von Walter Tuschla. Besonders der Gefangenenchor aus „Nabucco“ bewegte die Zuhörer. Die einen summten mit und andere hätten wohl gerne getanzt zu dem bekannten Walzer.

Auf das zünftig-traditionelle „Kameraden für immer“ folgte das melancholische Stück „The Rose“, ursprünglich von Amanda McBroom geschrieben für den gleichnamigen Film. „Musik voller Sehnsucht nach einer besseren Welt,“ wie Moderatorin Alexandra anmerkte.

Dagegen sollte das Arragement aus Stücken aus „Tanz der Vampire“ das Vereinsheim in ein schauriges Vampirschloss verwandeln mit dramatischen und gruselig anmutenden Klangpassagen.

Beruhigen konnten sich die Zuhörer bei der „Egerländer Perle“ von Hans Kaszner und zuletzt bei „Time to say Goodbye“. Doch die Zuhörer entließen die Musikanten noch nicht, sondern klatschten so lange bis als Zugabe noch der „Florentiner Marsch“ von Julius Fucik gespielt wurde, wobei die Bläser das Stück eröffneten, als wollten sie zur Jagd aufrufen.

Besonders geehrt wurde beim Jahreskonzert auch noch Bürgermeister Josef Steidele. Er ist dem Musikverein seit 50 Jahren als Musiker treu und zudem seit 38 Jahren engagiert als Vereinsheimmanager.