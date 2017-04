2017-04-06 17:40:00.0

Kultur Von Tiefenried nach Hongkong

Der im Kirchheimer Ortsteil lebende Künstler Mauro Bergonzoli war bei der Art Basel in Asien. Dort zeigte er Virtual-Reality-Kunst

Mauro Bergonzoli, der seit drei Jahren mit seiner Frau Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen in Tiefenried lebt, hat seine Kunst jüngst auf der Art Basel in Hongkong präsentiert. Der Künstler, der zum ersten Mal in Asien ausstellt, hat dort eine Live- Malerei-Performance mit Virtual-Reality-Art gemacht – so entstand ein dreidimensionaler, virtueller, aber echter „Bergonzoli“ im für ihn typischen Pop-Art-Stil (ein Teil davon ist auf dem Bildschirm abgebildet). Der gebürtige Italiener Mauro Bergonzoli hat Kunst auf der Straße präsentiert und in Hongkong auch so manchen Prominenten getroffen. Das dritte Bild unten rechts zeigt ihn (von links) mit Sean Lee Davies (Filmproduzent, Fotograf und Aktivist), Jeanine Hsu (Schmuckdesignerin) und Raline Shah, einer indonesischen Schauspielerin, der auf Instagram rund 4,2 Millionen Menschen folgen.

Auf seiner Instagram-Seite ist auch ein Video von Mauro Bergonzolis VR-Kunst zu sehen.