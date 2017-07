2017-07-22 11:20:00.0

Abschied Von der zweiten Heimat zurück in die erste

Nach neun Jahren in Markt Wald kehrt Pater John Mannakulathil nach Indien zurück. Er verrät, was er dort wohl am meisten vermissen wird. Von Sandra Baumberger

Wie nahe Vorfreude und Wehmut beieinanderliegen können, weiß Pater John Mannakulathil nur zu gut. In wenigen Tagen verlässt der Pfarrer Markt Wald – und zwar mit durchaus gemischten Gefühlen. Denn so sehr er sich auch freut, nach zehn Jahren in Deutschland wieder in seine Heimat Indien zurückzukehren, so groß ist auch der Abschiedsschmerz. Immerhin war er hier nicht nur neun Jahre lang Seelsorger, sondern hat auch viele Freundschaften geschlossen. Er hat rege am Dorfleben teilgenommen und dreimal das Oktoberfest besucht, einmal sogar in Tracht. Wunderbar sei das gewesen. „Heimat ist da, wo man Liebe, Freundschaft und Geborgenheit findet. All das habe ich hier reichlich erleben dürfen“, sagt der 45-Jährige. „Markt Wald ist einfach meine zweite Heimat geworden.“

Dass die Wertschätzung auf Gegenseitigkeit beruht, haben die Markt Walder heuer unter anderem mit ihrem Maibaum zum Ausdruck gebracht: Auf den Stamm haben sie wie berichtet das Porträt ihres Pfarrers mit einem indischen Abschiedsgruß gebrannt. Dass sie Pater John gerne noch länger hierbehalten hätten, dafür spricht auch die Frage: „Ja, warum gehen Sie denn?“, die ihm in den vergangenen Monaten so oft gestellt wurde. „Ich sage dann immer: Heimat ist Heimat. Und wenn ich zu spät gehe, kann ich in Indien nicht mehr Fuß fassen.“

Deshalb also wird er am Mittwoch in München ins Flugzeug steigen und rund zehn Stunden später in Indien landen. Ob er dort wieder eine Pfarrei leiten oder er mit einer anderen Aufgabe betraut werden wird, weiß der Prämonstratenser noch nicht. Vorerst freut er sich vor allem auf seine Familie, die er in den vergangenen eineinhalb Jahren nur bei den Videoanrufen per Skype am Computerbildschirm gesehen hat.

Die Familie ist auf der ganzen Welt verstreut

Seine Eltern und ein Bruder leben in Indien, ein weiterer Bruder in Katar und die Schwester auf Zypern. Er ist das älteste der vier Kinder und hat in den vergangenen zehn Jahren mehr von Europa gesehen – nämlich unter anderem Belgien, die Niederlande, Italien und Österreich – als er sich bei seiner Abreise, seiner bis dahin ersten Auslandsreise, wohl hätte träumen lassen.

Auch damals kämpfte er mit gemischten Gefühlen, mit Abschiedsschmerz, Vorfreude, aber auch ein bisschen Angst, wie er offen zugibt: Wie würde das wohl werden mit der Sprache, der Kultur und dem Klima? In seiner Heimat, dem indischen Bundesstaat Kerala, zeigt das Thermometer immer mindestens 20 Grad, Schnee hatte Pater John bis zu seinem ersten Winter in Deutschland nie gesehen. Sorgen bereitete ihm auch das Autofahren: „Ich hatte gehört, dass man hier sehr schnell fährt. Doch jetzt finde ich es leichter als in Indien. Die Straßen sind sehr gut und alle befolgen die Verkehrsregeln“, sagt er und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Aber langsam wird es auch in Indien besser.“

Die ersten zwei, drei Jahre in Deutschland seien schwierig gewesen: Zuvor hatte er bei seiner Familie gelebt, dann im Kloster, das Alleinsein in den Pfarrhöfen – im ersten Jahr in Oberhausen bei Augsburg und dann eben in Markt Wald – war er nicht gewohnt. „Außerdem konnte ich nicht kochen“, sagt er und erzählt schmunzelnd, wie ihm seine Mutter bei seinen ersten Kochversuchen telefonisch zur Seite stand und Anweisungen gab, wann und wie die Gerichte zu würzen sind. Zeit und Geduld habe die Eingewöhnung erfordert, wahrscheinlich, so vermutet Pater John, auch von den Markt Waldern. Schließlich sei sein Deutsch anfangs noch nicht so gut gewesen.

Jetzt werde er sich wohl auch erst wieder an das Klima in Indien gewöhnen müssen und vielleicht auch ein bisschen an die Kultur: „Die Leute hier sind sehr offen. Sie arbeiten hart, sie sind pünktlich und sie sagen sehr oft Danke. Alles ist gut geplant und organisiert hier“, sagt der Geistliche. „Ich habe eine gute Zeit gehabt und bin dankbar für diese Erfahrung.“ Übers Internet will er Kontakt mit den Markt Waldern halten und sie irgendwann auch wieder besuchen. „Im Gebet und in der Erinnerung sind wir verbunden – egal, ob wir in Indien oder hier in Deutschland sind“, sagt er und bittet die Markt Walder, seinen Nachfolger Pater Binu Kachappilly ebenso gut aufzunehmen wie ihn.

Abschiedsfeier Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 23. Juli, ab 10 Uhr verabschiedet sich Pater John bei einem Stehempfang im Pfarrgarten von den Markt Waldern. Gleichzeitig wird sich dort sein Nachfolger, Pater Binu Kachappilly, vorstellen. Bei schlechtem Wetter findet die Feier im Adlersaal statt.