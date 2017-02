2017-02-21 14:30:00.0

Schule Von echten und schlechten Online-Freunden

Schüler und Eltern der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule sind verblüfft von den Gefahren, die im Internet lauern können. Warum Medienkompetenz gerade für Jugendliche immer wichtiger wird Von Franz Issing

Ein Fünfjähriger malt auf dem iPad, ein Grundschüler zückt sein Smartphone und verschickt „WhatsApps“ an seine Freunde. Spielerisch lernen heute schon die Kleinsten den Umgang mit den digitalen Medien. Doch zuviel Konsum gefährdet die Entwicklung der Kinder, warnen die einen – Tablets & Co ermöglichen besseres Lernen, behaupten die anderen. Längst gehören digitale Medien auch in Schule und Arbeitsplatz zum Alltag. Doch hinter vielfältigen Lern- und Entwicklungschancen lauern für die User auch Gefahren, wie Cybermobbing, Datenmissbrauch oder sexuelle Übergriffe.

Beim Umgang mit den digitalen Medien tut für Eltern und deren Nachwuchs Aufklärung dringend Not. Dessen sind sich auch die Lehrkräfte der Albert-Schweizer-Grund- und Mittelschule in Ettringen bewusst.

Die Medienkompetenz der Kinder zu fördern ist für Rektorin Anna Neumayer ein großes Anliegen. So lud sie die Schüler aller Klassen und Erziehungsberechtigte zu einem Medienkompetenztag ein. Die Schulleiterin findet es erschreckend, wie lange junge Leute täglich in der virtuellen Welt unterwegs sind, was, wie sie sagt nicht gerade deren Kreativität und Eigeninitiative fördert. Die erfahrene Pädagogin weiß: „Kinder müssen auch mal kreative Langeweile spüren,“ und sie ist fest überzeugt: „Gelebte Medienkompetenz ist für unsere Schule extrem wichtig“.

Doch wie den Herausforderungen, die moderne Medien und vor allem soziale Netzwerke mit sich bringen, mit Prävention wirksam begegnen? Auf diese Frage wußte Matthias Lange, Blogger und Social Media-Experte von „redaktion42“ viele Antworten. „Wir müssen Facebook zu einem Thema in unseren Familien machen“, riet er. Passend für alle Altersgruppen zeigte er in seinen Vorträgen Chancen und Gefahren von Facebook sowie Twitter & Co auf. Dem Referenten ging es nicht um Schwarzmalerei oder um das Schüren von Ängsten. Im Gegenteil: Differenziert und objektiv schilderte er den Wandel in der Medienlandschaft.

Das Internet laufe heute Tageszeitungen, Zeitschriften, wie auch Radio und Fernsehen den Rang ab, bemerkte er. Die Gesellschaft, so Lange, sei gespalten in eine analoge und eine digitale Welt. „Mit persönlichen Daten zurückhaltend umgehen“, warnte er.

Überrascht zeigten sich die Schüler über Langes Aussage: „Als Nutzer von Facebook und WhatsApp seid ihr nicht nur Kunden, sonder auch Produkt“. Will heißen: „Mit euren Daten wird viel Geld verdient, die Nutzer der sozialen Netzwerke kurbeln die Werbung treibende Wirtschaft an“.

Durch Social Media hat sich nach Langes Meinung die Kommunikation aus einer Einbahnstraße den Weg zum wirklichen Dialog gebahnt. Facebook, Google Plus, sowie Twitter & Co seien nicht nur neue Kanäle, sondern hätten auch die bisherige Art der Kommunikation in den Massenmedien regelrecht auf den Kopf gestellt.

Wörtlich sagte er: „Empfehlungs-Marketing ist heute wichtiger denn je“. „Wenn Freunde oder Bekannte etwas empfehlen, ist das glaubwürdiger als Inserate in Printmedien“. Lange gab seinen kleinen und großen Zuhörern viele praktische Tipps.

Eindringlich riet er Eltern von Internet-Verboten ab und beschwor sie: „Nie war Medienkompetenz wichtiger als heute“. Aus erster Hand erfuhren die Schüler, welche Daten sie preisgeben dürfen und wo sie sich bedeckt halten sollten. So sieht der Referent eine steigende Gefahr in dem sogenannten „Identitätsdiebstahl“.

Bei durchschnittlich 130 Freunden, so Lange, falle es Facebook-Nutzern nicht immer leicht, zwischen echten und falschen „Freunden“ zu unterscheiden. Nicht selten würden Kontakt pflegende Identitätsdiebe ihren Opfern mit der Veröffentlichung peinlicher Bilder oder kompromitierender Kommentare drohen. Vor allem Kinder und Jugendliche würden mehr und mehr zu Opfern von Cyber-Mobbing durch Mitschüler. Für den Media-Experten ist das Thema Datenschutz rund um soziale Netzwerke omnipräsent.

Er kritisierte: „Die Standardeinstellungen zum Nutzerdatenschutz sind bei den meisten Netzwerken viel zu locker gesetzt“. „Wer da nicht selbst nachjustiert, gibt weitaus mehr von sich preis, als er eigentlich möchte“, machte Lange aufmerksam. So könnten zum Beispiel Fotos oder auch eine Dokumentation von der jüngsten Party später schnell zu einem Problem bei Einstellungsgesprächen werden – besonders auch für Jugendliche.