Verkehr Vor 40 Jahren wurde die Ortsdurchfahrt begradigt

Was in Pfaffenhausen damals als Lösung fungierte, schafft heute wieder neue Probleme. Von Josef Hölzle

Die historische Marktstraße in Pfaffenhausen enthielt wegen der gewachsenen Siedlungsstruktur ursprünglich auch zwei ausgeprägte Biegungen, die jahrhundertelang niemanden störten. Als aber in den 1960er Jahren der Verkehr immer mehr zunahm und die Straße von Mindelheim nach Krumbach auch noch zur Bundesstraße erhoben wurde, bekam Pfaffenhausen dank seiner Kurven bald den Ruf eines Verkehrshindernisses. Da kam die Erneuerung der gesamten Hauptstraße im Jahr 1977 gerade recht. Damals wurden neue Wasserleitungen gelegt, die alte Kastanienallee gefällt, Parkbuchten angelegt und die gesamte Straße neu geteert. Danach pflanzte man auch wieder junge Kastanien, die längst zu stattlichen Alleebäumen herangewachsen sind.

Ein paar Häuser mussten „geopfert“ werden

Im Zuge dieser Baumaßnahmen wurde dann gleich auch noch die Ortsdurchfahrt – dem Zeitgeist entsprechend – autogerecht begradigt und kerzengerade zwischen dem Blindenheim und dem Gasthaus Kreuz durchgezogen. Für den „Durchbruch“ mussten allerdings ein altes Einfamilienhaus, die gemeindliche Wasserreserve und der frühere Schulgarten geopfert werden. In der Folge wurden ein paar vorher abseits gelegene Häuser ganz neu zu Straßenanliegern, dafür kamen die bisherigen Anlieger bei der Kirche nun in den Genuss einer verkehrsberuhigten Kirchplatz-Zone.

Die radikale Begradigung hat dem Markt jedoch einige Konsequenzen beschert, die sich nach vier Jahrzehnten nun verstärkt auswirken. So brachte sie eine deutliche Veränderung des Ortsbildes. Die historische Trennung des oberen und des unteren Ortsteils ist weggefallen und das gewachsene Ensemble Hauptstraße wurde quasi aufgerissen. Dafür wurde der Verkehrsfluss begünstigt und der unfallträchtige Kurvenbereich beseitigt. Doch bald verleitete die gerade Verkehrsführung zum Schnellfahren.

Die Meinungen sind geteilt

Die Hauptstraße hat quasi einen Schnellstraßen- und Durchfahrtscharakter erhalten. Als Ausgleich entstand auf dem früheren kurvigen Straßenstück ein verkehrsberuhigter Platz mit Parkplätzen und einer Anbindung an den begrünten Kirchhof. Insgesamt hat der Markt dem Straßenverkehr damals ein notwendiges, aber auch ein großes Opfer gebracht. Doch nun ist der Ort angesichts des zunehmenden Verkehrs dabei, selbst zum Opfer des Molochs Auto zu werden. So trennt die rund einen Kilometer lange und stark befahrene Achse Memminger-, Haupt- und Mindelheimer Straße nicht nur den südlichen vom nördlichen Ortsteil, sondern sie beginnt auch durchaus die Meinungen in Pfaffenhausen zu spalten.

Für die einen ist die belebte Straße unabdingbares Leben, das Leute und„Geschäft“ in den Ort bringt. Für die anderen schafft sie unzumutbaren Lärm, ein Überquerungsproblem und eine allmählich unerträgliche Verkehrsbelastung. Damit gewinnt die Diskussion über eine mögliche Umgehungsstraße wieder an Fahrt. Doch neuerdings ist nun auch der seit 40 Jahren verkehrsberuhigte Kirchplatz in die Diskussion geraten. Anlass sind die im Rahmen der laufenden Dorferneuerung vorgelegten Planungen. Dagegen regt sich in der Bürgerschaft erheblicher Widerstand bis hin zu einer Unterschriftensammlung (wir berichteten). Was also vor 40 Jahren in Pfaffenhausen mit der einschneidenden Straßen-Begradigung eigentlich gelöst zu sein schien, wird nun allmählich für die Marktgemeinde zu einer mehrfachen Herausforderung.