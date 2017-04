2017-04-27 00:35:06.0

Tennis Vor der Saison die Weichen gestellt

Der Klubheimumbau beim TC Tussenhausen-Mattsies ist abgeschlossen

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Tennisclubs Tussenhausen-Mattsies durfte Vorsitzender Viktor Braun Erfreuliches vermelden: So konnte der Umbau des Vereinsheims dank vieler freiwilliger Arbeitsstunden zahlreicher Helfer rechtzeitig zum Saisonbeginn fertig gestellt werden.

Was die sportlichen Erfolge angeht, konnte Sportwart Peter Sobotta erneut aus dem Vollen schöpfen. Die Damenmannschaft stieg in die Landesliga auf, die 3. Herrenmannschaft wurde ebenfalls Meister und stieg in die Kreisklasse 2 auf, während die beiden weiteren Herrenteams nach ihren Aufstiegen souverän den Klassenerhalt schafften. Auch die Junioren feierten den Aufstieg in die Bezirksklasse 1 und die Senioren wurden Meister in der privaten Seniorenrunde.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurden Viktor Braun sowie Schriftführer Kevin Hierl und die Beisitzer Anton Osterrieder, Bernhard Schmid, Stefan Waltenberger, Sarah Sobotta und Matthias Sobotta in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer Philip Schedel stellte sich dagegen nicht mehr zur Wahl. Heftig debattiert wurde über einen Antrag des Vorstands über die Regelung von Arbeitseinsätzen aktiver Mitglieder, welcher von den Anwesenden einstimmig verabschiedet wurde. Wie immer endete die Generalversammlung mit der Ehrung der Turniermeister. (mz)