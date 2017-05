2017-05-17 16:12:02.0

Verkehr Vorfahrt am Bahnhofplatz Bad Wörishofen geändert

Eilentscheid des Bürgermeisters. Zwischenzeitlich haben sich dort zwei Unfälle ereignet.

Am Bahnhofplatz gelten bald neue Vorfahrtsregeln. In einer Dringlichkeitsentscheidung hat Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka (FW) die Regelung aus dem Verkehrskonzept geändert. „Die derzeit abknickende Vorfahrt, welche die Achse Kaufbeurer Straße-Bahnhofstraße gegenüber der Straße Bahnhofplatz bevorrechtigt, wird zurückgebaut“, erläutert Ordnungsamtsleiter Jan Madsack.

Die Straße Bahnhofplatz und die Kaufbeurer Straße werden gegenüber der Bahnhofstraße bevorrechtigt. Wer aus der Bahnhofstraße kommt und derzeit Vorfahrt hat, muss künftig warten.

Mit der aktuellen Vorfahrtsregelung wolle man im Rahmen des Verkehrskonzepts die Fahrradstraße möglichst durchgängig befahrbar machen. Bei einem gemeinsamen Ortstermin mit Vertretern des Landratsamtes, der Polizei Bad Wörishofen, den Fraktionsvorsitzenden sowie den beiden Initiatoren des Verkehrskonzeptes habe der Vertreter des Landratsamtes darauf hingewiesen, dass abknickende Vorfahrten „in Tempo 30 Zonen grundsätzlich nicht zulässig sind“, so Madsack. „Ein baldiger Rückbau wurde nahe gelegt.“

In kurzer Zeit hätten sich zudem zwei Unfälle an dieser Stelle aufgrund Missachtung der Vorfahrt ereignet, berichtet Madsack und beruft sich auf die Polizei. Bürgermeister Gruschka habe sogar Busfahrer beobachtet, wie sie die Vorfahrtsregelung missachtet hätten. „Das liegt daran, dass die entsprechende Beschilderung nicht registriert wurde“, teilt das Rathaus mit. Vor allem aber vermittle die bauliche Situation den Eindruck, dass Bahnhofplatz und Kaufbeurer Straße Vorfahrt haben.

Bei einem Rückbau würde in der hier geltenden Tempo-30-Zone grundsätzlich „Rechts vor Links“ gelten. Das werde aber „aus Gründen der Verkehrssicherheit und der optischen Gestaltung“ abgelehnt. Deshalb gibt es nun diese neue Regelung. Sie sei mit Polizei und Landratsamt abgestimmt, so das Rathaus.

Die CSU befürwortet die Eilentscheidung des Ersten Bürgermeisters. „Im Prinzip hätte man das bereits auf der letzten Stadtratssitzung vorab ändern können, da eine breite Mehrheit im Stadtrat sich über diese Änderung einig war und ist“, teilt Fraktionssprecher Stefan Welzel mit. Schade sei, dass hierzu noch nichts auf die Tagesordnung der letzten Ratssitzung genommen worden sei. Vor zwei Monaten schlug die CSU-Fraktion öffentlich weitere Änderungen am Verkehrskonzept zu ändern. „Neben der Tempo-10-Zone gehören die Stoppschilder an der Rössle-Kreuzung und der Obstinsel nach wie vor weg. Die weitere Umsetzung des Verkehrskonzepts in bisheriger Form ist zu stoppen.“ Darin sieht Welzel die Grundlage. Welzel kündigt einen Antrag an, um sicherzustellen, dass wenigstens auf der nächsten Stadtratssitzung hierüber gesprochen wird, auch über einen Zebrastreifen beim Rössle sowie die Aufhebung der Befahrbarkeit des Leusser-Platzes für Radfahrer.