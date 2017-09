2017-09-06 00:33:01.0

Vorverkauf für Gesundheitstage beginnt

„Leben in Balance“ Ende Oktober

Der Kartenvorverkauf für die 4. Bad Wörishofer Gesundheitstage hat begonnen: Vom 26. bis 29. Oktober werden sich hochkarätige Referenten mit dem „Leben in Balance“ befassen. Den Auftakt macht der Erfolgsautor und Benediktinerpater Anselm Grün. Weitere Gäste sind unter anderem: die Clownin Gisela Matthiae, „LandArt“ mit Tina Melder, Hans-Horst Fröhlich, Traumarbeit mit Christine Erhardt. Ein Konzert mit jungen Künstlern sowie ein Kabarett runden das Angebot ab. (it)

Karten sind ab sofort zu erhalten im Kurhaus unter der Telefonnummer 08247/9933-57, per E-Mail an kartenvorverkauf@bad-woerishofen.de sowie im evangelischen Pfarramt, Lindenweg 8 unter der Telefonnummer 08247/962980 und per E-Mail an pfarramt.badwoerishofen@elkb.de