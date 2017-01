2017-01-12 00:35:47.0

Vorzeitiges Aus fürs Skilager

21 Kinder und ein Lehrer erkrankt

Was für ein Pech! Erst am Montag waren die Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen des Maristenkollegs Mindelheim voller Begeisterung ins Skilager aufgebrochen. Gestern musste der Aufenthalt vorzeitig abgebrochen werden.

Wie die Schulleitungen von Gymnasium und Realschule mitteilten, ist im Skilager in Fulpmes im Stubaital in der Nacht auf Mittwoch das Noro-Virus ausgebrochen. 21 Kinder und ein Lehrer sind erkrankt.

Nachdem sich die Schulleitungen mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt hatten, fiel die Entscheidung, den Aufenthalt vorzeitig abzubrechen. Die gesunden Kinder wurden gestern Abend wieder in Mindelheim erwartet. Sie dürfen die Schule aber erst ab Montag wieder besuchen. Die erkrankten Schüler werden vor Ort betreut und entweder von den Eltern abgeholt oder dann am Freitag planmäßig mit dem Bus zurückgefahren. (jsto)