2017-08-03 00:35:35.0

Justiz „Warnschuss“ für einen Möchtegern-Macho

Schlägerei zwischen Asylbewerbern endet vor Gericht. Verhalten der Angeklagten bringt den Richter in Rage Von Alf Geiger

Wie strapazierfähig die Geduld eines Amtsrichters manchmal sein muss, davon konnten sich gestern die Prozessbeteiligten im Verhandlungssaal 201 des Memminger Amtsgerichts überzeugen: Fast drei Stunden lang machte Amtsrichter Markus Veit immer wieder gute Mine zum Verhalten der drei Angeklagten, ermahnte mehrfach, sah großzügig über die Flegeleien der drei jungen Männer hinweg und ließ lange Milde walten angesichts der sich widersprechenden und häufig auch unverschämten Aussagen der Asylbewerber aus Syrien im Alter von 24, 21 und 20. „Lasst doch dieses läppische Möchtegern-Macho-Gehabe“, redete der Amtsrichter den Angeklagten mehrfach ins Gewissen.

Doch dann, bei der Urteilsbegründung, als einer der Verurteilten dem Richter des Schöffengerichts immer und immer wieder ins Wort fiel, immer wieder versuchte, das bereits gefällte Urteil zu kommentieren und keine der fast schon beschwörenden Aufforderungen des Richters zur Mäßigung ernst nehmen wollte – da platzte Markus Veit der Kragen. Mit einem lauten „Rrrraus!“ warf er den jungen Syrer kurzerhand aus dem Gerichtssaal.

ANZEIGE

Es kommt wohl nicht alle Tage vor, dass einem Richter so der Geduldsfaden reißt – doch der Gefühlsausbruch des Amtsrichters erschien fast schon überfällig. Zu bunt hatten es die drei jungen Syrer getrieben und hatten dem Gericht mehrfach deutlich gezeigt, dass sie nicht sehr viel von diesem Termin zu halten schienen: Sie lachten, sie scherzten, sie gähnten, fläzten sich in ihre Sitze und feixten, während das Gericht die Zeugen vernahm.

Natürlich blieb das dem Vorsitzenden Richter nicht verborgen: „Ich glaube, Sie erkennen den Ernst ihrer Lage nicht“, mahnte er. Denn tatsächlich ging es hier nicht um ein „Kavaliersdelikt“: Die drei jungen Syrer waren wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt – und da drohen Strafen von mindestens sechs Monaten bis zu einer Höchststrafe von zehn Jahren.

Staatsanwalt Simon Rimpl warf den drei syrischen Asylbewerbern vor, im Januar in einer Flüchtlingsunterkunft in Türkheim auf zwei pakistanische Asylbewerber losgegangen zu sein und die beiden verprügelt, verletzt, beleidigt und mit einer abgeschlagenen Bierflasche bedroht zu haben.

Die Schlägerei bestritt keiner – nur über die Schuldfrage, da war man sich so gar nicht einig. Zwei Brüder aus Pakistan sagten aus, dass sie ohne ersichtlichen Grund von den Syrern angegriffen worden seien. Warum? Darüber gab es keine konkreten Aussagen.

Richter Veit versuchte immer wieder, den Auslöser für die Schlägerei zu finden – vergeblich. Auch der Hausbesitzer, der in seinem Anwesen rund 20 Asylbewerber beherbergt, konnte nichts Erhellendes beitragen. Klar wurde nur, dass der 44-jährige Rumäne wohl gerade noch rechtzeitig gekommen war, um Schlimmeres zu verhindern.

Die drei Syrer wollten ihrerseits ein Messer in der Hand eines der Pakistani gesehen haben und hätten sich daher nur verteidigt. Warum sie dazu mit Stühlen und mit abgeschlagenen Bierflaschen auf ihre Kontrahenten losgingen? Nun ja, meinte der eine, er sei doch angegriffen worden: „Da wird man sich ja wohl noch wehren dürfen...“

Nein, so einfach sei das nicht, nicht hier in Deutschland, sagte Veit – und wenn die Angeklagten nicht so selbstgefällig in ihren Sitzen gelümmelt wären, hätten sie den wachsenden Unmut des Richters vielleicht bemerkt. „Seid ihr dazu nach Deutschland gekommen? Ihr kommt doch aus einem Land, in dem Krieg herrscht. Ihr seid hier in einer offenen Gesellschaft, das müsst ihr verstehen. Wenn ihr so weitermacht, dann landet ihr im Gefängnis, kapiert ihr das nicht?“

Mit saftigen Strafen schickte das Gericht die drei nach Hause, der einschlägig vorbestrafte Haupttäter muss sogar drei Wochen in Arrest („Ein Warnschuss“) und wurde zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Die gleiche Strafe bekam der 24-jährige Syrer, der dritte bekam, wie seine Komplizen auch, 100 Stunden Sozialarbeit aufgebrummt.