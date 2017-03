2017-03-08 12:08:00.0

Mindelheimer Bürgergemeinschaft befürchtet Erdrutsch Warnung vor dem Hang

Bürgergemeinschaft schaltet Kreisbehörde ein, die im Unteren Mayenbadweg kein Versäumnis der Stadt erkennt

Die drei Stadträte der Bürgergemeinschaft (BG) haben die Rechts- und Bauaufsicht des Landratsamtes eingeschaltet. Sie wollen die geplante Bebauung im Westen des Unteren Mayenbadwegs mit sieben Häusern überprüfen lassen, wobei der Bauausschuss zumindest vorerst lediglich sechs Vorhaben genehmigt hat. Hannelore Lutzenberger, Manfred Schuster und Michael Gerle kritisieren vor allem, dass die bestehende Baugrenze um zehn Meter nach Westen verschoben wurde. So wurde eine zweite Häuserreihe ermöglicht. Die sieht die BG vor allem deshalb kritisch, weil sie fürchtet, der Hang könne ins Rutschen kommen.

In dem Schreiben an die Bauaufsicht heißt es, dass nach dem jetzigen Bebauungsplan I/11 nur eine einreihige Bebauung mit drei Häusern möglich sei. In der Sitzung des Bauausschusses vom 30. Januar lag ein Antrag für eine Bebauung mit vier weiteren Häusern in einer zweiten Baureihe vor. Aufgrund der festgesetzten Baugrenze ist diese zweite Reihe nicht möglich, da alle vier Häuser außerhalb der Baugrenze liegen, und zwar um bis zu zwölf Meter (wir berichteten).

Zustimmung mit acht zu vier Stimmen

Bürgermeister Stephan Winter hatte in der Sitzung vorgeschlagen, der Bauausschuss solle die Baugrenze um zehn Meter nach Westen verschieben. Dann könne für die restlichen zwei Meter eine Befreiung erteilt werden. Dieser Vorschlag wurde mit acht gegen vier Stimmen angenommen.

Das bedeutet aus Sicht der BG de facto mehr als eine Verdopplung der Bebauung und „stellt einen wesentlichen Eingriff in das Gelände dar“. Die BG fragt nun, ob der Bauausschuss von sich aus, also ohne Stadtratsbeschluss, diese Vergrößerung des Baugebiets beschließen kann.

Das bejahte die Kommunalaufsicht des Landratsamtes jetzt schriftlich. Laut Landratsamt sind die Bauanträge für Wohnhäuser im Sinne der Geschäftordnung nicht von wesentlicher Bedeutung, „die das Gesamtbild der Stadt und die Ortsplanung Richtung gebend oder entscheidend berühren“, heißt es in der Stellungnahme. Damit könne die Zuständigkeit des Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschusses als beschließender Ausschusses nicht beanstandet werden.

Es geht um die Sicherheit der Bewohner

Ferner will die BG beantwortet wissen, ob die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung ausreichend berücksichtigt worden ist. „Ist durch ein Fachgutachten sichergestellt, dass für ein mögliches Abrutschen des Hanges Vorkehrungen getroffen werden?“

Bei der alten Memminger Straße handele es sich um ein „hochsensibles Hanggebiet“. Bei Abgrabungen könne es zu „Hangabrutschungsmechanismen“ am Unteren Mayenbadweg, insbesondere in dem geplanten Baugebiet, kommen.

Als 1950 in unmittelbarer Nähe das Diakonissenheim gebaut wurde, sei es beim Ausheben der Baugrube zu einem „riesigen Erdrutsch“ gekommen. Der Bau habe erst nach aufwendigen Stützmaßnahmen fortgesetzt werden können.

Dazu machte das Landratsamt Unterallgäu keine Angaben. Ob das Vorhaben baurechtlich durch die Kreisbehörde genehmigt werden kann, ist derzeit noch offen.