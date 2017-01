2017-01-10 09:47:00.0

Fasching in Mindelheim Warum die Mindelonen einfach sagenhaft sind

Bei der Mindelonia geht es in dieser Saison um die griechische Götterwelt. Was auf dem Krönungsball geboten war. Von Franz Issing

„Ein Programm, das sie so noch nicht gesehen haben“, kündigte Präsident Florian Kastenmeier beim Krönungsball der Mindelonia an. Und er hatte nicht zuviel versprochen. Die Krönung der beiden neuen Prinzenpaare war ein Augenschmaus. Unglaublich was die Mindelonen zur Unterhaltung der Ballbesucher alles auf die Beine gestellt hatten.

Krönungsball der Mindelonia: Ausflug in die Götterwelt

Bis zum Aschermittwoch schwingen in der fünften Jahreszeit bei der Mindelonia Prinzessin Julia I. (Kaufer) als „Principessa di Sole Grande e Ballerina famosa“ und Prinz Maximilian III. (Spies) in der Rolle eines „Principe di Pallamo e bello Biondo“ das Narrenzepter. Für die kleinen Jecken halten Hof: Das Miniregentenpaar Robin I. (Rogg) als „Conte Primo Mathematica E Molto Gusto Frutti di Terra und ihre Lieblichkeit Leonie I. (Eichele) als „Contesina Supremo Cosmetica E Passare Gelato naturale furiosa“. Bürgermeister Stephan Winter überließ ohne Gegenwehr den Tollitäten die Schlüssel des Rathauses und Kaplan Andreas Schmid setzte ihnen die Krone auf.

Mit akrobatischer Kür tanzten sich die neuen Prinzenpaare in die Herzen des närrischen Publikums. So geriet deren Machtergreifung zu einem Spektakel, das kräftig beklatscht wurde.

„Wie alle Prinzessinnen liebe ich Parfüm und auch der Lippen Gloss, doch täuscht euch nicht, im Fasching bin ich der Boss“, verkündete Miniregentin Leonie in ihrer „Regierungserklärung“ und Prinz Robin verriet seinen Untertanen: „Als Musikant mit der Posaune bin ich recht geschickt und auch beim Schafkopfspielen verlässt mich selten das Glück“.

Gardemädels der Mindelonen lassen Röcke fliegen

Ein Höhepunkt jagte beim Krönungsball der Mindelonia den nächsten. Da ließen große und kleine Gardemädels die Röcke fliegen, legten einen schmissigen CanCan aufs Parkett und tanzten mit ihren Vätern „atemlos durch die Nacht“. Und während im Saal an geschmackvoll dekorierten Tischen die Korken knallten und die Band „Calipso“ zwischen den Showblöcken bis in den frühen Morgen zum Tanz aufspielte, bis die Socken qualmten, regnete es vom bunten Narrenhimmel Orden für verdiente Mindelonen und Sponsoren.

Zwei Faschingsstrategen wurden mit dem Gildeorden ausgezeichnet. Präsident Florian Kastenmeier und Christine Breitruck dürfen den Türmerorden tragen, die höchste Auszeichnung, die die Mindelonia zu vergeben hat.

Und weiter drehte sich das Karussell der guten Laune. Mit einem gut einstudierten Show-Tanz sprangen neben vielen Akteuren auch die Teenies der Minigarde als „bissige Vampire“ auf. Was besonders die Damenwelt hinriss, war der Auftritt der Elferräte, die als „Regenmänner“ für Stimmung sorgten.

Mindelonia-Krönungsball: Kriegerinnen entreißen Zeus den Olymp

Ein abenteuerliches Spektakel aus der griechischen Sagenwelt setzte die große Garde bei ihrem Show-Tanz eindrucksvoll in Szene. Zwei zu allem entschlossene Kriegerinnen wollten dabei dem Göttervater Zeus und seinem Heer den Olymp entreißen.

Zwischen Sitzen, Tanzen und Schwitzen passierte allerhand Närrisches, das von Präsident Florian Kastenmeier und Hofmarschall Niklas Spies launig kommentiert wurde.

