Was Sie über die Wahl in Pfaffenhausen wissen sollten

Das neue Jahr ist kaum angebrochen und alles versinkt in Winterstimmung, schon steht in Pfaffenhausen die erste wichtige Entscheidung an. Am kommenden Sonntag wählen die Bürger in der Marktgemeinde einen neuen Bürgermeister. Alles, was man dazu wissen muss, erläutert Wahlleiterin Monika Walz im Interview.

Foto: Ulla Gutmann