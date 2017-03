2017-03-04 05:00:00.0

Entsorgung im Unterallgäu Was der Big Ben mit dem Müll im Landkreis zu tun hat

Jeder Unterallgäuer verursacht pro Jahr gut 542 Kilo Abfall. Weil diese Zahl recht abstrakt ist, hat die MZ ein paar Rechenspiele angestellt Von Sandra Baumberger

Wer grob wissen will, wie es einer Region geht, muss eigentlich nur in die Mülltonnen schauen: Je größer der wirtschaftliche Erfolg ist, desto voller sind sie, weil mehr weggeworfen und Neues gekauft wird. Und weil Letzteres in der Regel gut verpackt ist, quellen die Tonnen bisweilen fast über. Das zeigt sich auch im Unterallgäu, dem es wirtschaftlich bekanntlich sehr gut geht. Im vergangenen Jahr wurden hier mehr als 76100 Tonnen Abfall und Wertstoffe entsorgt, das sind gut 542 Kilo pro Einwohner. Um diese abstrakten Zahlen ein wenig greifbarer zu machen, haben wir mal ein bisschen gerechnet:

Würde man den ganzen Müll aus dem Unterallgäu, also Haus-, Gewerbe- und Sperrmüll, Wertstoffe, Bio- und Gartenabfälle, entgegen allen Regeln der Sortierkunst und ungeachtet der tatsächlichen Größe – für unseren Versuch zählt nur das Gewicht – in Mülltonnen stopfen, bräuchte man dafür fast 3,2 Millionen Stück. Um sie zu leeren, müssten 6434 Müllautos angefahren kommen. Stünden sie alle in einer Reihe Schnauze an Ladeöffnung hintereinander, wären 66 Kilometer Straße blockiert, das entspricht der Strecke von Mindelheim nach Augsburg. Packt man nur – so wie es sich gehört – den Hausmüll, nämlich 136 Kilo pro Einwohner und Jahr, in die Müllautos, schrumpft die Strecke auf 16,5 Kilometer, also etwa die Entfernung zwischen Mindelheim und Kirchheim.

Mit Joghurt-Bechern einmal um die Erde

Der Großteil des Mülls landet aber nicht in der schwarzen Restmülltonne, sondern im Gelben Sack, der Altpapier- und der Biotonne und auf dem Wertstoffhof: Rund 371 Kilo Wertstoffe hat jeder Unterallgäuer im vergangenen Jahr der Wiederverwertung zugeführt: Knapp 164 Kilo davon entfallen auf Garten- und Bioabfälle und etwa 207 Kilo auf Wertstoffe wie Glas, Papier, Elektronikschrott, Altholz, Textilien und die sogenannten Leichtverpackungen, die im Gelben Sack gesammelt werden.

Mehr als 17 Kilo dieser Leichtverpackungen sind 2016 pro Unterallgäuer angefallen. Würde es sich dabei ausschließlich um Joghurtbecher handeln, entspräche das 3526 Joghurtbechern im Jahr oder 9,7 Joghurtbechern pro Tag. Könnte man sie alle aufeinanderstapeln, ergäbe das einen Turm, der gut viermal so hoch wäre wie der Kirchturm von St. Stephan in Mindelheim, nämlich 282 Meter. Reihte man die Joghurt-Becher-Türme aller Unterallgäuer aneinander, käme man damit fast einmal um die Erde. Nähme man stattdessen die gut siebenmal so schweren Tetra-Paks, wäre der Turm jedes einzelnen etwa so hoch wie der Big Ben in London. Der Länge nach aneinandergehängt wäre eine rund 13400 Kilometer lange Tetra-Pak-Schlange das Ergebnis. Sie würde von Mindelheim bis Papua Neuguinea reichen.

Mehr als eine Flasche Wein pro Woche

Am gewichtigsten unter den Wertstoffen ist jedoch mit mehr als 77 Kilo pro Einwohner und Jahr das Papier. Auch wenn in diesem Bereich Verpackungen aus Karton und Papier inzwischen überwiegen, wollen wir aus naheliegenden Gründen annehmen, dass es sich dabei ausschließlich um Zeitungen handelt. Dann entspräche die gesammelte Papiermenge etwa 517 Zeitungen, also 1,4 Zeitungen pro Tag und Person.

Beim Altglas könnte sich der durchschnittliche Unterallgäuer als Genussmensch präsentieren: Die 22 Kilo Altglas, die 2016 pro Landkreisbürger gesammelt wurden, entsprächen 55 leeren Weinflaschen. Während der Durchschnitts-Unterallgäuer den guten Tropfen genießt, ist er vermutlich recht modisch gekleidet, schließlich gibt er jährlich 4,38 Kilo Textilien am Wertstoffhof ab, umgerechnet fast 44 einfache Damen-T-Shirts. Nebenbei lässt er sich – wenn man annimmt, dass der Biomüll ausschließlich aus Bananenschalen besteht – täglich drei Bananen schmecken. Bei Frittiertem scheint der Durchschnittsunterallgäuer, gemessen am abgegebenen Altfett, zurückhaltender zu sein: 500 Gramm, so viel wie zwei Päckchen Butter, hat er davon im vergangenen Jahr am Wertstoffhof abgegeben.

Deutschland gehört zu den Müll-Spitzenreitern

Möglicherweise erholt er sich gerade von einer Renovierung, bei der 28 Kilo Altholz, fast neun Kilo Schrott, ebenso viel Elektroschrott und knapp 15 Kilo Sperrmüll angefallen sind. Oder er hat sich in seinem Garten ausgetobt, Hecken und Sträucher kurz und klein geschnitten, und so im Laufe des Jahres 133 Kilo Gartenabfälle für die Hausabholungen bereitgelegt.

Insgesamt hat er jedenfalls 542,10 Kilo Müll verursacht, jeden Tag knapp 1,5 Kilo. Damit liegt der Durchschnitts-Unterallgäuer gute 13 Kilo über dem bayernweiten Müll-Durchschnitt, aber immerhin fast neun Kilo unter dem der Schwaben, die in diesem Punkt den sprichwörtlichen Geiz vermissen lassen. So wie übrigens offenbar die meisten Deutschen: In einer Rangliste der EU-Staaten mit dem größten Abfallaufkommen belegt Deutschland den dritten Platz hinter Spitzenreiter Dänemark und Zypern. Während im EU-Durchschnitt jährlich rund 477 Kilo Müll pro Einwohner anfallen, sind es in Deutschland 625 Kilo, also immerhin 83 Kilo mehr als im Unterallgäu. Das bewegt sich übrigens auf dem Niveau von Österreich, wo es jährlich 560 Kilo pro Einwohner sind.