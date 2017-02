2017-02-23 00:39:49.0

Forum Was fehlt den Mindelheimer Jugendlichen in ihrer Stadt?

Im März sind die Klassensprecher gefragt

Wo drückt den Jugendlichen der Schuh? Was fehlt in Mindelheim, was ist gut? Der Kreisjugendring und die Stadtverwaltung haben deshalb für Mittwoch, 29. März, alle Klassensprecher und die Schülermitverwaltungen ab der siebten Klasse der Mindelheimer Schulen zu einer Diskussionsrunde eingeladen.

Dieses Jugendforum findet im Medienraum des Maristenkollegs statt, und zwar zwischen 10.30 und 12.30 Uhr.

Eingeladen sind neben den Jugendvertretern von Gymnasium und Realschule des Maristenkollegs, der Maria-Ward-Realschule, der Mittelschule auch die Klassensprecher des Sonderpädagogischen Förderzentrums. Moderieren wird die Veranstaltung MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll. Die Schulleiter unterstützen die Veranstaltung.

Der Kreisjugendring stellt jeweils eine Betreuungsperson für die Jugendlichen für den Weg zum Maristenkolleg bereit.

Hintergrund der Aktion ist die Familienbefragung der Stadt Mindelheim aus dem Jahr 2015. Damals sahen die Mindelheimer Familien den größten Handlungsbedarf im Bereich der Jugendarbeit.

Ute Bergmaier von der Mindelheimer Stadtverwaltung und Hans-Reinhard Jungbluth vom Kreisjugendring Unterallgäu hoffen, dass die Jugendvertreter sich bei den Gleichaltrigen umhören, um zu erfahren, was ihnen in Mindelheim fehlt. (jsto)