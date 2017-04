2017-04-21 04:18:00.0

Umwelt in Mindelheim Was in Mindelheim alles im Boden schlummert

Immer wieder stoßen Bauherren auf unliebsame Überraschungen. Die Behörden haben die Umweltsünden der Vergangenheit im Blick. Von Johann Stoll

Im Mindelheimer Norden neben Kneippbecken und Basketballplatz warnt dieses Schild vor Gasen, die explodieren könnten. Darunter schlummern Altlasten. Foto: Johann Stoll