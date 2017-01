2017-01-26 20:23:00.0

Gedenken im Unterallgäu Was mich in Auschwitz besonders berührt hat

Unsere Autorin hat bei ihrer Studienfahrt die Gedenkstätte am ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager besucht. Welche Eindrücke sie auch eineinhalb Jahre danach beschäftigen. Von Patricia Zettler

Klare Strukturen herrschen vor in Gebäude und Stacheldraht – so abweisend und beängstigend, dass sich sofort erschließt: Dieser Ort ist lebensfeindlich. Wer in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau kam, hatte wenig Überlebenschancen. Heute ist der Ort eine Gedenkstätte.

Trotz all meines Wissens, das ich über die Jahre im Geschichtsunterricht gesammelt habe, und trotz aller Erklärungsversuche verschiedenster Lehrer bleibt es für mich unvorstellbar: das jahrelange Morden in der Zeit des Nationalsozialismus, systematisch organisiert von höchster Stelle. Die Taten sind so abscheulich, dass sie bis heute nicht zu erklären sind. Dabei hat der Nationalsozialismus die Entwicklung Deutschlands geprägt wie kein anderes Phänomen je zuvor. Seither sind Jahrzehnte vergangen und dennoch ist das Geschehene in den Köpfen der Menschen präsent – zum Glück!

Nationalsozialismus: Wie wir der Opfer heute gedenken

Denn nur mit der umfassenden Erinnerungskultur, mit Mahnmalen, Gedenkstätten und Museen erhalten die Opfer der Nazis das Gedenken, das sie verdienen. Gleichzeitig müssen wir Lehren ziehen aus allem, was in dieser Zeit mitten in der Gesellschaft passiert ist. Denn gerade wir Jungen haben es in der Hand, zu verhindern, dass Menschen anderen Leid zufügen. Doch das ist nur einer der Schlüsse, die ich nach meinem Besuch in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Auschwitz gezogen habe. Wenn am morgigen Freitag wieder der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird, werden meine Eindrücke von dort wieder sehr lebendig.

Dieser internationale Tag des Gedenkens erinnert an die Millionen Menschen, die unter der Herrschaft des nationalsozialistischen Regimes verfolgt, gequält und ermordet wurden. Auch wenn mir im Geschichtsunterricht längst die Hintergründe dieses Massenmords erklärt wurden, stellt sich mir immer wieder diese eine Frage: Warum? Angesichts des demokratischen Staates, in dem wir heute leben, ist es schlichtweg nicht vorstellbar, dass jemand aufgrund seiner Religion, seiner Abstammung oder seiner sexuellen Einstellung gedemütigt, ja sogar getötet wird.

Gedenkstätte in Auschwitz: Eine Frage wird auch hier nicht beantwortet

Freilich konnte auch der Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz die große Frage nicht beantworten. Aufschluss geben Ort und Ausstellung aber durchaus darüber, wie das massenhafte Töten dort vor sich ging. Natürlich hatte ich auch in Geschichtsbüchern bereits Antworten gefunden. Aber nirgendwo wird ein unbegreifliches Phänomen so plastisch und so nachempfindbar wie an den Orten des Grauens selbst. In den Büchern habe ich schließlich hauptsächlich die Fakten erfahren.

Meine Studienfahrt nach Polen im Sommer 2015 führte mich in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und an Geschehnisse, die meine Vorstellungskraft übersteigen. Wir liefen zu Fuß entlang der Bahngleise, über die täglich Züge mit Hunderten Menschen in das Lager kamen. Wie Material wurden sie transportiert, waren ihren Peinigern weniger wert als Vieh. Und trotz der Grauen, die sie vielleicht schon über Auschwitz gehört hatten, waren einige von ihnen vielleicht immer noch der Hoffnung, auf irgendeine Weise entkommen zu können. Und wenn nicht sie, dann wünschten sie sich nur eines: dass ihre Kinder mit dem Leben davonkämen.

Tag für Tag mussten die Häftlinge in Auschwitz schwere Zwangsarbeiten verrichten oder wurden in nicht nur ethisch, sondern auch fachlich fragwürdigen medizinischen Menschenversuchen gequält. Immer wieder wurden ein paar von ihnen aber auch direkt nach ihrer Ankunft im Lager als arbeitsunfähig abgestempelt und deshalb noch in den Tagen danach mit Gas getötet. Ihre Leichname wurden später in den Krematorien verbrannt.

Ehemaliges KZ Auschwitz: Wie eine Foto-Ausstellung den Opfern Gesichter gibt

Weil viele der Opfer wussten, was sie erwartete, hatten sie ihre wertvollsten Dinge, die sie in der Eile noch zu Hause eingepackt hatten, in die Erde eingegraben.

Eine Foto-Ausstellung in der Gedenkstätte gab den abstrakten Zahlen und Fakten aus dem Geschichtsunterricht Gesichter. Die Opfer wurden sichtbar und auch die Dimension dieses Massenmordes, der ganze Familien auslöschte.

Was muss es nur für ein Gefühl der Ohnmacht gewesen sein, selbst dem Tod nahe zu sein und seine Kinder nicht davor bewahren zu können? Ich kann mir dieses Leid nicht vorstellen. Und unweigerlich stellt sich mir wieder diese Frage: Warum? Kein Mensch ist perfekt, keiner ist wie ein anderer. Und das ist doch gut so, denn genau deshalb ist er doch einzigartig und besitzt seinen ganz eigenen Wert.

Morgen ist der Tag, der uns für immer daran erinnern soll. Wir müssen zeigen, dass wir aus der Geschichte unserer Vorfahren gelernt haben. Zwar besitzen wir nicht die Verantwortung für damals. Aber für heute.