Kirche Was sagt uns Luther heute?

Zum Reformationsjahr startet am Sonntag eine besondere Predigtreihe zu den zentralen Thesen Martin Luthers

Mit einer Predigtreihe eröffnet die evangelische Kirchengemeinde in Mindelheim das 500. Gedenkjahr der Reformation. Verschiedene Pfarrer des Memminger Dekanates predigen zu den zentralen Thesen Martin Luthers. In äußerster Zuspitzung hat dieser formuliert, worum es im Glauben wirklich geht: allein Jesus Christus, allein durch die Gnade, allein durch den Glauben, allein durch die Heilige Schrift, und das alles allein zur Ehre Gottes.

Was das bis heute und gerade für Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts bedeutet, wird in fünf Gottesdiensten vom 15. Januar bis zum 12. Februar, jeweils um 9.30 Uhr in der Johannes-Kirche in Mindelheim beleuchtet. Den Anfang macht an diesem Sonntag Pfarrer Christian Kunzmann aus der Frauenkirche in Memmingen zum Thema „Solus Christus“. Am 22. Januar folgt Pfarrer Martin Burkhardt aus Steinheim zu ‚Sola Gratia’. Am 29. Januar darf Pfarrer Erik Herrmanns in seiner eigenen Kirche den Gottesdienst zu „Soli Deo Gloria“ halten (an den übrigen Sonntagen ist er wie Pfarrer Nils Haug in anderen Gemeinden unterwegs). Den 5. Februar gestaltet Pfarrer Stefan Scheuerl aus Lauben unter der Überschrift ‚Sola Fide’, und den Schlusspunkt setzt Pfarrer Holger Scheu aus der Memminger Christuskirche am 12. Februar zu „Sola Scriptura“.

Natürlich spricht jeder Gottesdienst für sich, wer aber die ganze Reihe verfolgt, wird viele Querverweise und Zusammenhänge entdecken. Mit einem zentralen Abschlussfest für alle beteiligten Gemeinden endet am 19. Februar um 18 Uhr die Reihe in der Frauenkirche in Memmingen. Das Motto des Abends lautet: „Allein die Freude“.

Schon jetzt zum Vormerken: Im Oktober folgt in Mindelheim ein zweites Projekt, das dann in ökumenischer Verbundenheit gemeinsam mit der katholischen Pfarrei St. Stefan organisiert wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen vom 13. bis 31. Oktober steht daher kein Reformator, sondern der, auf den Martin Luther wie viele andere hinweisen wollte: Hauptsache Jesus! (mz)