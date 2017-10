2017-10-02 00:40:23.0

Was wird aus IGM Campus?

Grüne wollen wissen, ob Betriebe profitieren

Sechs Gemeinden sind derzeit Projektpartner beim Lebensstil-Programm „IGM-Campus“ mit der Technischen Universität München, darunter Bad Wörishofen. Die Grünen-Fraktion im Stadtrat will nun wissen, wie es weitergeht. Dazu soll im Kur- und Tourismusausschuss öffentlich berichtet werden, hat Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl nun beantragt. Die Grünen wollen wissen, wie viel Kosten der Stadt Bad Wörishofen durch die Teilnahme an dem Programm bislang entstanden sind. Außerdem soll dargestellt werden, wie viele Gastrobetriebe das Angebot in Anspruch nehmen und mit welchen Kosten künftig zu rechnen ist.

Pflügl erinnert daran, dass im vergangenen Jahr vereinbart wurde, dass die Kurverwaltung darstellen soll, ob das Projekt für die Wörishofer Betriebe eine Bereicherung ist und ob dort überhaupt Interesse besteht. „Seitdem steht diese Frage offen im Raum, während gleichzeitig mindestens Lizenzgebühren bezahlt werden müssen“, so Pflügl.

„Insbesondere in Zeiten knapper Haushaltsmittel sollten Ressourcen für den Bereich Kur- und Tourismus wohlüberlegt eingesetzt werden“, finden die Grünen. Prüfungen seien deshalb nötig. (m.he)