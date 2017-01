2017-01-06 14:14:00.0

Brauchtum Was wird aus dem Wörishofer Krippenschatz?

Bartholomäus Ernst hat mit der größten Sammlung religiöser Kunst Süddeutschlands einen Besuchermagneten geschaffen. Nun steht fest: Es ist die letzte Ausstellung. Ein Museum lehnt er ab. Doch es gibt andere Pläne

Noch bis zum 14. Januar ist in Bad Wörishofen eine wohl einmalige Krippenausstellung aufgebaut, im Hotel Bartholomäus. Der Regensburger Bischof etwa kam eigens für diesen Besuch in die Kneippstadt. Im Gespräch erklärt der Kunstsammler Bartholomäus Ernst seine Zukunftspläne. Hotelier Ernst ist begeisterter Anhänger von Pfarrer Sebastian Kneipp und leidenschaftlicher Krippensammler. Doch es blieb nicht bei den klassischen Darstellungen der Weihnachtsgeschichte. Mittlerweile umfasst seine private Sammlung religiöser Kunst, die wohl größte dieser Art im süddeutschen Raum, Gegenstände zum religiösen Jahreskreis.

Stimmt es, dass es nach der aktuellen Ausstellung keine weitere Krippenschau mehr geben wird?

Bartholomäus Ernst: Die Krippenschau dieser Weihnachtszeit ist die letzte Ausstellung dieser Art. Dass ich mit fast 75 Jahren diese Ausstellung noch machen durfte, betrachte ich als großes Geschenk. Jetzt hoffe ich, dass ich in den kommenden Wochen wieder alles ins richtige Lot bringe.

So eine Ausstellung ist sicher ein Kraftakt.

Ernst: Anstrengend ist allein schon die Konzeption. Ich möchte, dass meine Ausstellungen mit Inhalt gefüllt sind. Die Freude am Glauben sollen die Menschen spüren können. Gerade in der aktuellen Ausstellung habe ich auch versucht, zu zeigen, dass es nicht um materielle Werte geht. Weihnachten kann mit so einfachen Mitteln gefeiert werden. Aber auf eine gewisse Festkultur sollten wir Wert legen!

Welche Arbeiten gilt es bei so einer Krippenschau konkret zu erledigen?

Ernst: Ich muss jedes Teil herausholen. Das ist unvorstellbar viel Arbeit. Allein Tausende Krippenfiguren mussten aufgestellt werden und müssen nach Ende der Ausstellung wieder in die Magazine geräumt werden.

Wann kehrt in Ihrem Haus, einem Kurbetrieb, wieder der Alltag ein?

Ernst: Erst einmal wird es nach dem Ende der Ausstellung ziemlich chaotisch. Am liebsten würde ich in Ruhe alle Krippen wegräumen. Aber das ist kaum möglich. Stattdessen muss vieles gleichzeitig ablaufen: der Schreiner nimmt Aufbauten auseinander, der Maler streicht die Wände neu, der Elektriker wird die installierten Beleuchtungen abbauen. Das ganze Haus muss geputzt werden. Im März beginnt dann wieder der normale Kurbetrieb.

Wie viele Besucher haben die aktuelle Ausstellung bislang gesehen?

Ernst: Es sind inzwischen über 2000 Besucher gekommen. Wir rechnen in den kommenden Tagen noch einmal mit einem größeren Ansturm. Allen, die die Ausstellung noch ansehen möchten, empfehle ich, die Krippenschau erst ab 16 Uhr zu besuchen.

Welche Reaktionen haben Sie von ihren Besucherinnen und Besuchern bislang bekommen?

Ernst: Sehr viel positive. Mich beeindruckt es immer besonders, wenn Großeltern oder Eltern mit ihren Kindern die Ausstellung besuchen und so die Faszination am Weihnachtsgeschehen an die künftigen Generationen weitergegeben wird. Viele Besucher stellen Fragen und wollen mehr wissen. Am vergangenen Dienstag kam der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer extra aus der Oberpfalz angereist. Er ist ein großer Krippenfreund. Beim Rundgang durch die Ausstellung meinte er, dass so eine Krippenschau eine Form der Glaubensverkündigung sei.

Wie geht es weiter mit Ihrer Sammlung?

Ernst: Schon in den vergangenen Jahren habe ich nach und nach meine Sammlung der Sankt-Lukas-Stiftung übergeben. Auch Willi Königer, mit dem ich die Sammelleidenschaft teile, hat zugesichert, seine Sammlung in die Stiftung einfließen zu lassen. Die gemeinnützige Stiftung ist eine eigene Rechtsperson, für die zum Beispiel das Stiftungsrecht gilt. Die Gründung der Stiftung vor einigen Jahren machte klar, worum es mir geht. Ich möchte, dass die Sammlung in der vorliegenden Zusammenstellung in Bad Wörishofen bleibt und hier der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird.

Der frühere Hamburger Erzbischof. Werner Thissen, sprach bei der Eröffnung der Krippenschau von einem „Kulturhaus“. Entspricht das Ihren Vorstellungen?

Ernst: In gewisser Weise, ja. Mir schwebt eine Einrichtung für religiöses und allgemeines Brauchtum vor. Dafür wünsche ich mir, dass wir eine feste Ausstellung aufbauen.

Sie planen also kein Krippenmuseum für Bad Wörishofen?

Ernst: Ein Museum im herkömmlichen Sinne möchte ich überhaupt nicht! Unser Glaube soll ja nicht ins Museum gebracht werden. Er ist lebendig. Alte Kunstwerke zeigen den Glauben unserer Vorfahren, den sie uns weitergegeben haben. Der christliche Glaube ist die Basis unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens.

Das Fest der Heiligen Drei Könige steht bevor. Könnten Sie die Bedeutung der Könige an der Krippe erklären?

Ernst: Eigentlich feiern wir ja das Fest der Epiphanie, der Erscheinung, des Herrn. Es ist das ältere und ursprüngliche Weihnachtsfest. Wir feiern, dass Christus allen Völkern erschienen ist. Die Bedeutung der Könige an der Krippe wird in ihren Gaben sichtbar. Im Weihrauch sehen wir die Verbundenheit mit Gott. So wie der Rauch aufsteigt, sollen die Gebete der Menschen zu Gott gelangen. Die Myrrhe steht für die Bitterkeiten des Lebens. Alles Leiden findet seine Vollendung in der Liebe Gottes. Das Gold drückt die Würde des göttlichen Kindes in der Krippe aus. An Weihnachten hat Gott uns Menschen wieder seine göttliche Würde gegeben.

