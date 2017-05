2017-05-13 04:12:00.0

Mindelheim Wasser marsch in der Innenstadt

Die Stadt besinnt sich auf den Fluss in ihrem Namen und baut die Maximilianstraße entsprechend um

Die Arbeiten auf der Mindelheimer Großbaustelle Untere Maximilianstraße kommen gut voran und liegen voll im Zeitplan. Davon konnten sich auf einem Ortstermin nicht nur Bürgermeister Stephan Winter und einige Abteilungsleiter des Rathauses überzeugen. Auch Landrat Hans-Joachim Weirather und Führungskräfte aus dem Landratsamt haben die Baustelle besichtigt.

Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf den Abbau der alten Brücke. Dabei ist besondere Sorgfalt geboten, um die benachbarte Jesuitenkirche vor möglichen Bauschäden zu bewahren, wie Winter erläuterte. So gilt es, größere Erschütterungen zu vermeiden. Dies geschieht damit, dass die Brücke in einzelne Teile zersägt wird, ehe diese mit einem Bagger weggehievt werden. Gearbeitet wird bereits auch auf dem Schrannenplatz.

Stadt investiert 2,6 Millionen Euro

Die Stadt Mindelheim investiert in den letzten Bauabschnitt der Sanierung der Maximilianstraße insgesamt 2,6 Millionen Euro. In dieser Summe sind dann auch alle Kanäle und Wasserleitungen enthalten, die mit erneuert werden. Ohne diese Arbeiten würde der Umbau auf 1,75 Millionen Euro kommen, sagte Kämmerer Wolfgang Heimpel.

Der Landrat zeigte sich in mehrfacher Hinsicht beeindruckt. Er lobte, dass die Stadt ihre Altstadt so auf Vordermann bringt, um so die Innenstadt noch attraktiver zu machen. Und er zeigte sich überzeugt von der Idee, das Gewässer aufzuwerten, „schließlich trägt Mindelheim den Namen des Flusses sogar im Namen“. Wie berichtet, wird das Gewässer an einzelnen Stellen mit Stufen zugänglich gemacht. Westlich der städtischen Sing- und Musikschule sollen Wasserspiele entstehen. Auch ein Brunnen ist an der südöstlichen Seite der Jesuitenkirche geplant, den die Bürgerstiftung finanziert.

Ihren Sinn für das historische Erbe pflegt Mindelheim auch an anderer Stelle. Bis Oktober 2018 wird das Schwäbische Krippenmuseum komplett erneuert. An der Finanzierung der 690 000 Euro ist auch der Landkreis beteiligt sowie die Sparkassenstiftung und die Landesstiftung. Weil alle Balkenköpfe ausgetauscht werden mussten, ist zu Verzögerungen gekommen, sagte Kulturamtsleiter Christian Schedler. Auf spielerische Art soll nicht nur Gläubigen die Bedeutung der Krippen vermittelt werden.

Hauptattraktion des neu gestalteten Museums wird die Präsentation des Mindelheimer Jesuskindleins sein. Es stammt von Michel Erhart aus dem Ende des 15. Jahrhunderts und wurde vermutlich in Ulm gefertigt.