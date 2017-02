2017-02-03 00:34:26.0

Wawra spielt Feuerwehr

Vizebürgermeister vergibt Aufträge

Es kommt eher selten vor, dass der Zweite Bürgermeister von Mindelheim seine gesamte Amtskompetenz ausspielen muss. Meist übernimmt er dann die Geschäfte im Rathaus, wenn der Erste Bürgermeister sich im Urlaub befindet. Und das sind Zeiten, in denen ohnehin nicht viel zu entscheiden ist. In den Weihnachtsferien war Hans-Georg Wawra aber plötzlich gefordert. Für das neue Feuerwehrgerätehaus sind mehrere Ausschreibungen auf den Weg gebracht worden. Der Stadtrat hatte Pause, also musste Wawra in einer Eilentscheidung für klare Verhältnisse sorgen.

So gehen die Schlosserarbeiten an die Firma S+S Metalltechnik aus Kellmünz zum Preis von knapp 57000 Euro. Die Schreinerarbeiten führt die Firma Eisenschmid aus Salgen zum Preis von knapp 48000 Euro aus. Und die Estricharbeiten erledigt die Firma Kreller-Bau aus Bad Wörishofen zum Preis von etwas unter 38000 Euro. Der Bauausschuss genehmigte einstimmig das Vorgehen des Zweiten Bürgermeisters. (jsto)