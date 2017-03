2017-03-30 12:00:00.0

Musikverein Mattsies Wechsel in der Führungsriege

Bei den Mattsieser Musikern gibt es eine neue Vorsitzende.

In der Führungsriege des Musikvereins Mattsies hat es einen Wechsel gegeben. Die bisherige Vorsitzende Ingrid Adelwarth kandidierte nicht mehr, für sie wurde Schriftführerin Martina Keppeler vorgeschlagen und in geheimer Wahl einstimmig gewählt. Als ihre Nachfolgerin wurde Angelika Ostler gewählt. Als Stellvertreterin stellte sich Anja Peter zur Verfügung, nachdem Benedikt Schwarz nicht mehr kandidierte. Als Kassiererin wurde Bettina Keller im Amt bestätigt, ebenso Andreas Wachter als Zweiter Beisitzer. Für Angelika Ostler wählten die Musiker Bernhard Loritz zum Ersten Beisitzer. Stellvertretender Kassier bleibt Daniel Immerz.

Vor den Wahlen hatte Vorsitzender Hans-Jürgen Ehrhart einen Überblick über die Aktivitäten gegeben. So erfuhren die Anwesenden, dass zur Zeit 16 Jungmusiker in Ausbildung sind und die Jugendkapelle MNTZ 4 am Sonntag, 2. April, ihr erstes Konzert in der Festhalle Mattsies gibt. Im Bericht von (Noch-)Schriftführerin Martina Keppeler bekamen die Mitglieder einen Überblick über die zahlreichen Auftritte. Bei den Wertungsspielen erreichte man 90,3 Punkte, beim Blasmusikcup in Engetried belegte die Kapelle den ersten Platz. Bettina Keller gab einen Überblick über die Finanzen des Musikvereins – mit positiven Ergebnis.

Dirigent Michael Schiegg sprach über eine durchaus positive Entwicklung des Klangkörpers. Das Jahreskonzert mit einem anspruchsvollen Programm sei sehr gut verlaufen. Er bedankte sich bei den Musikern für den guten Probenbesuch und diszipliniertes Auftreten.

Zum Schluss wies Vorsitzender Ehrhart noch auf das bevorstehende Bockbierfest hin, das am Samstag, 8. April in der Festhalle stattfindet. (ztz)