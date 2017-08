2017-08-10 00:35:29.0

Landwirtschaft Weikmann auf der Bio-Schiene

Mindelheimer Unternehmer gründet mit Partnern eine eigene Firma für Futtermittel. Produziert wird in Sontheim

Die Mindelheimer Agrarhandelsgesellschaft Weikmann baut sich ein zweites wirtschaftliches Standbein auf. Gemeinsam mit zwei Partnern hat Otto Weikmann das Unternehmen WLS Bio Futter Süd gegründet. Zweck des Unternehmens: die Produktion von Bio-Futtermitteln, die immer mehr nachgefragt werden. Mit im Boot ist die Staudachmühle mit Karl Schneider in Maria-Thann im Westallgäu. Dritter im Bunde ist die Firma Lohrmann, die zwischen Rottweil und Balingen einen Landhandel betreibt, wozu auch Futtermittel gehören.

Mitte August beginnt die Produktion in Sontheim an der Brenz. Zu Beginn sollen jährlich zwischen 5000 und 10 000 Tonnen Bio-Futter produziert werden. Weikmann sieht in diesem wachsenden Markt gute Perspektiven. Das neue Unternehmen selbst hat seinen Sitz in Mindelheim. Weikmann ist neben Karl Schneider einer von zwei Geschäftsführern. Schneider kümmert sich vor allem um die Qualitätssicherung und kann dazu ein eigenes Labor in die Gesellschaft einbringen.

Der Absatz von konventionellem Mischfutter ist zwar immer noch stabil. Der Trend in der Landwirtschaft geht aber in Richtung Bio. Das gilt auch für die Milchwirtschaft. Aktuell denken nach Schätzungen etwa zwischen fünf und zehn Prozent der Allgäuer Landwirte darüber nach, ihre Produktion umzustellen. Darunter sind nicht nur Kleinbetriebe. Auch Hofinhaber, die bis zu 100 Kühe halten, denken ernsthaft darüber nach, auf Bio zu setzen. Dazu benötigen sie Futtermittel in Bio-Qualität.

Ganz so einfach ist es für die Futtermittelhersteller nicht, auch die Sparte Bio zu bedienen. Die Bestimmungen für das EU-Biosiegel verlangen eine strikte Trennung von Bio- und konventioneller Produktion. Deshalb hat WLS Bio Futter Süd einen eigenen Produktionsbetrieb in Sontheim übernommen, der früheren Fetzermühle.

WLS steht übrigens für die Namen Weikmann, Lohmann und Schneider. Bei der Herstellung ihres Futtermittels setzt die Gesellschaft eigenen Angaben zufolge vor allem auf regionale Rohstoffe. Allerdings geht das nicht bei allen Bestandteilen. Soja und Raps beispielsweise gibt es nicht in ausreichender Menge vor Ort.

Die drei beteiligten Unternehmen spüren nicht nur eine verstärkte Nachfrage nach Bio-Futter durch die Landwirte. Auch die Hersteller von konventionellem Futter wollen offenbar Bio-Futter vertreiben. Bisher gibt es im Allgäu und dem angrenzenden Oberschwaben keinen Futtermittelhersteller mit eigener Bio-Schiene. In ganz Süddeutschland seien es nicht einmal eine Handvoll. (jsto)