2017-08-19 04:02:00.0

Gerechtigkeit Welche Arbeit ist wie viel wert?

Warum werden Altenpfleger oder Krankenschwestern so schlecht bezahlt? Und wie ist das mit der Steuerlast? Ein Gespräch über Gewinner und Verlierer im Land

Nahezu alle statistischen Daten zeigen: Deutschland geht es so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bayern und Baden-Württemberg stehen dabei besonders gut da. Im Unterallgäu herrscht Vollbeschäftigung. Dennoch beschleicht immer mehr Menschen das Gefühl, dass es in der Gesellschaft weniger gerecht zugeht. Die einen werden immer reicher, die anderen wissen kaum noch, wie sie genügend Geld zusammenbekommen sollen, um ihr Leben zu finanzieren. Wie gerecht geht es bei uns zu? MZ-Redakteur Johann Stoll sprach mit der Steuerfachgehilfin Ingrid Böck (61) aus Mindelheim und dem politischen Sekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ludwin Debong (56) aus Memmingen. Böck arbeitet für den Lohnsteuerhilfeverein HILO und berät 350 Mitglieder in Steuerfragen.

Frau Böck, wann dachten Sie zuletzt, dass es in unserem Land nicht gerecht zugeht?

Böck:

Kindergeld gibt es für jedes Kind unabhängig vom Einkommen der Eltern. Da stehen wir im Vergleich zu anderen Ländern seht gut da. Alleinerziehende allerdings werden steuerlich nicht stark entlastet. Das ist den Kindern gegenüber nicht gerecht. Um diese Sozialleistungen zu bezahlen, werden die höheren Einkommen kräftig besteuert, was bei den Steuerzahlern, die viel Arbeitseinsatz bringen, auch zu Unverständnis führen kann.

Frage an den Gewerkschafter: Herr Debong, unseren Staat schultern also vor allem die Arbeitnehmer mit ihren Steuern und Sozialleistungen?

Debong:

Wir sagen: Lasst uns lieber den Eingangssteuersatz von 8652 Euro auf 11 000 Euro erhöhen und danach linear ansteigend beim Ledigen ab 70 000 Euro 49 Prozent Steuern verlangen statt 43 Prozent wie heute. Das wäre dann eine jährliche Entlastung beim Ledigen von 560 Euro. Bei Familien rund 1000 Euro. Die höheren Einkommen würden stärker belastet. Die große Masse der mittleren Einkommen würde entlastet werden.

Ist es gerecht, dass Kapitaleinkünfte in Deutschland mit 25 Prozent besteuert werden und für Arbeitnehmereinkünfte oftmals viel höhere Steuern bezahlt werden müssen?

Böck:

Debong: Das kritisieren wir: Die Abgeltungssteuer wurde in der Hoffnung geschaffen, dass das flüchtige Reh des Geldes hierbleibt. Wir sagen klar und deutlich: Es kann nicht sein, dass Kapitaleinkünfte weniger besteuert werden als Hände Arbeit. Die Abgeltungssteuer ist nichts anderes als Freikaufen von der Steuerpflicht.

Böck: Wer Kapitaleinkünfte hat, ist derzeit Verlierer. Sparer bekommen fast gar keinen Zins mehr auf der Bank. Deshalb haben viele Anleger ihr Kapital in Immobilienwerten angelegt. Wenn Sie vor zehn Jahren ein Haus in Mindelheim gekauft haben, ist es heute vermutlich das Doppelte wert. Die Mietpreise sind stark gestiegen. Die Nettoeinkommen steigen aber nicht so stark. Also bleibt vielen Leuten immer weniger. Die wirklich Vermögenden mit größeren Immobilienwerten sollten vom Staat stärker zur Kasse gebeten werden.

Debong: Wir sind auch für eine Vermögenssteuer. Damit keiner erschrickt, sagen wir, eine Vermögenssteuer von einem Prozent erst ab einem Vermögen von einer Million Euro. Das kann jeder verkraften. Und ab 20 Millionen Vermögen 1,5 Prozent. Wir wollen ja nicht die Substanz besteuern, sondern die Erträge nach den Abschreibungen, nach dem Schuldendienst. Da reden wir über zehn Prozent der Bevölkerung, die 50 Prozent des Nettovermögens besitzt.

Böck: Und dann gibt es noch die Superreichen wie die Gründer von Ikea oder Amazon. Sie bezahlen aufgrund ihrer geschickten Geschäftsmodelle in Deutschland gar keine Steuern.

Debong: Sie transferieren ihre Gewinne nach Irland. Da sind wir beim Thema Gerechtigkeit. Unser Staat lebt ja von Einkünften, um Schulen, Universitäten, Straßen bezahlen zu können. Nur diejenigen, die tatsächlich in der Lage sind mehr zu leisten, sollen ihren angemessenen Beitrag geben. Jemand, der 20 Millionen Euro im Jahr verdient, ob der zwei oder drei Prozent davon mehr hat, das merkt der gar nicht.

Gegenargument: Sofern diese Vermögenden Unternehmer sind, investieren diese wieder in ihre Betriebe und schaffen damit Arbeitsplätze.

Debong:

Böck: Natürlich brauchen wir die Unternehmer. Die Risikobereitschaft und ihre Innovation müssen berücksichtigt werden, damit nicht eine Abwanderung ins Ausland geschieht, weil dort aufgrund der niedrigeren Löhne billiger produziert wird.

Herr Debong, es gibt in unserer Gesellschaft ein eklatantes Missverhältnis. Wenn man Menschen fragt, wie wichtig die Berufe Erzieher, Altenpfleger, Polizeibeamter oder Krankenschwester sind, heißt es unisono: Sie sind sehr wichtig. Schaut man sich dann aber die Gehaltszettel an, muss man sagen: Geld verdient wird woanders. Ist das gerecht?

Debong:

Sind die Krankenschwestern und Altenpfleger selber schuld, weil sie sich nicht organisieren?

Debong:

Viele der schlecht bezahlten Berufe werden von Frauen ausgeübt. Kann es sein, dass Frauen sich schwerer tun, ihre berechtigten Interessen durchzusetzen?

Böck:

Debong: Krankenschwestern fehlt es nicht an Anerkennung. Ihnen fehlt es an besseren Arbeitsbedingungen und mehr Personal.

Böck: Oft fehlt es an Fachkräften. Wir brauchen Zuwanderung, wenn wir die Pflege in Altenheimen und Krankenhäusern aufrecht erhalten wollen. Im Baugewerbe und Handwerk fehlen ebenfalls Arbeitskräfte, die nur durch Zuwanderung besetzt werden können.

Debong: Das sehe ich genauso. Wir brauchen gezielte Zuwanderung.

Wohl auch, um unser Rentensystem finanzieren zu können. Schon heute gibt es Altersarmut. Man muss angesichts des Minilohnsektors und der Nullzinsphase kein Prophet sein, um vorherzusagen: Das Problem wird sich verschärfen.

Debong:

Ich kenne Menschen, die würden nie auf die Idee kommen, beim Staat um Hilfe nachzufragen. Sie kämen sich vor wie Bettler. Dabei ist in diesem Staat genügend Geld da. Wir haben immenses Vermögen seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut. Wir jammern auf einem hohen Niveau. Wir waren noch nie so reich. Dieser Staat muss aber auch in der Lage sein, die Menschen im Alter würdig zu versorgen.

Kann es sein, dass wir uns leichter tun zu vernünftigen Lösungen zu kommen, wenn es uns nicht so gut geht? Direkt nach dem Krieg gab es eine Vermögensabgabe, um die Millionen von Vertriebenen zu versorgen. Damit konnten viele Härten abgefedert werden.

Debong:

Auf einer Skala zwischen 1 und 10: Wie gerecht stufen Sie Deutschland ein? 1 ist sehr gut.

Böck: Note 2.

Debong: Note 4.

Wenn Sie das heute fordern, werden Sie als Kommunist bezeichnet. Ich glaube an die Selbstheilungskräfte. Auch ein Millionär fühlt sich wohl, wenn er insgesamt ein Umfeld hat, wo es den Menschen gut geht. Er muss auch froh sein, dass er sich nicht wie in Südafrika eine Mauer um sein Haus bauen und sich von Leuten mit Maschinengewehren bewachen lassen muss. Wir stehen vor einem Problem, was die gesetzliche Rentenversicherung betrifft. Wenn eine Krankenschwester 2700 Euro brutto verdient und 45 Jahre arbeitet, kommt sie auf eine gesetzliche Rente von knapp 1000 Euro. Da haben wir ein Akzeptanzproblem. Da müssen wir ran. Im vergangenen Jahr hat ein männlicher Rentner in Schwaben im Schnitt eine Rente von 930 Euro bekommen. Bei Frauen sind es 471 Euro. Frauen wollen eher Wertschätzung für ihre Arbeit. Männer wollen eher mehr Geld für ihre Arbeit. Frauen ticken da anders. Es ist offensichtlich, dass wir dort die besten Einkünfte und bessere Arbeitsbedingungen erreichen, wo wir viele Mitglieder haben. Arbeit am Menschen, mit Menschen ist schon immer geringer bewertet worden als Arbeit an Hardware, sprich Metall- und Elektroindustrie. Da muss man ehrlicherweise sagen: Die Gewerkschaften haben die besten Lohn- und Gehaltsabschlüsse in der Metall- und Elektroindustrie erreichen können. Dort haben wir den höchsten Organisationsgrad. Diesen Betrieben geht es auch hervorragend. Deswegen haben wir große Unterschiede. Das Argument kommt immer. Trotzdem brauchen wir einen Ausgleich. In der Bayerischen Verfassung steht nicht umsonst: Eigentum verpflichtet. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, dass der Staat einen Kapitalabfluss ins Ausland verhindern will. Das ist in der Tat so. Ich sehe zwei Problembereiche: Das sind die Menschen mit relativ wenig Einkommen. Das sind Menschen, die im Jahr zwischen 8600 Euro bis 14 000 Euro verdienen. Die fangen gleich mit 14 Prozent Steuern an. Ab 14 000 Euro zahlen sie 24 Prozent. Auf der anderen Seite haben wir Einkommen ab knapp 54 000 Euro, die mit 42 Prozent relativ hoch besteuert werden. Das führt dazu, dass der arbeitnehmende Mittelstand viele Steuern zahlt. Deshalb hat der DGB ein eigenes Steuerkonzept entwickelt. Der Staat leistet vieles. Einkommensschwächere erhalten Sozialleistungen wie Wohngeld, Kinderzuschlag, Arbeitslosengeld 2 oder BAföG. Alte Menschen bekommen Grundsicherung im Alter. Pflegebedürftige und behinderte Menschen erhalten Leistungen für ihre Heimunterbringung, falls die Kosten nicht mehr durch das eigene Vermögen abgedeckt sind, um nur einiges zu nennen.