In Mindelheim jault die Kettensäge Wenn Bäume plötzlich verschwinden

27 Mal schufen Mitarbeiter der Stadt in diesem Winter Fakten mit der Motorsäge. Der Stadtgärtner kann für jeden Fall belegen, dass die gefällten Bäume krank waren. Es wird sogar noch schlimmer kommen Von Johann Stoll

Geht die Stadtverwaltung allzu sorglos mit dem wertvollen Baumbestand in Mindelheim um? Werden Bäume ohne ersichtlichen Grund einfach so gefällt? Die beiden Stadträte der Grünen, Josef Doll und René Lang, baten um Aufklärung, nachdem sie wiederholt von Bürgern auf Fällungen in den vergangenen Monaten angesprochen worden waren. Auch die Mindelheimer Zeitung hatte über mehrere verschwundene Bäume berichtet.

Eine dreiviertel Stunde lang nahm sich der Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss Zeit für das Thema, das viele Mindelheimer bewegt. Stadtgärtner Martin Honner hat einen umfassenden Bericht vorgelegt, der die Grünen mehr als zufrieden stellte. Die klare Botschaft: Kein Baum werde leichtfertig gerodet. Jeder einzelne der 27 vollzogenen Fällungen in den Wintermonaten sei durch Erkrankungen der Bäume begründet gewesen.

Nicht über jeden Baum kann im Vorfeld berichtet werden

Im Birkenweg zum Beispiel sprach sich Honner deutlich gegen die von Nachbarn gewünschte Fällung einer Birke aus. Dem folgte der Ausschuss. Josef Doll hatte vor allem moniert, dass der zuständige Ausschuss nicht rechtzeitig informiert werde. Er als Stadtrat werde angesprochen und könne keine Aufklärung leisten. Bürgermeister Stephan Winter mochte freilich nicht zusagen, dass über jeden einzelnen Baum im Vorfeld berichtet werden kann. Das könne der Stadtgärtner zeitlich gar nicht leisten.

Entscheidend sei, dass von den Bäumen keine Gefahr für die Menschen ausgehen dürfe. Der Stadtgärtner trägt laut Winter die Verantwortung. Die Bäume müssten verkehrssicher sein. Dabei macht es sich Martin Honner nicht leicht. Jeder der 6500 städtischen Bäume in Mindelheim wird einmal im Jahr genau untersucht, sagte Honner. Kommt er zum Schluss, dass ein Baum so geschädigt ist, dass er entnommen werden muss, zieht Honner in jedem Fall einen zweiten Baumsachverständigen hinzu.

Oft werden falsche Schlüsse gezogen

Ganz offensichtlich ziehen Laien nicht selten die falschen Schlüsse. Denn so mancher Baumstumpf scheint von einem völlig gesunden Baum zu stammen. Tatsächlich ist der Baum aber von oben her abgestorben. Um wirklich sicher zu sein, dass ein Baum nicht zu retten ist, wird ein Schalltomograph eingesetzt. Mit technischer Hilfe kann also nachgewiesen werden, wie stabil ein Baum noch ist. Wenn die Restwandstärke nicht mindestens 30 Prozent beträgt, so Honner, muss ein Baum nach dem Willen des Gesetzgebers aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Eine Linde in der geschützten Lindenallee in Nassenbeuren ist so stark vom Pilz befallen, dass sie in den nächsten Tagen gefällt werden muss. Weichen musste eine Linde im Freibad, die in der Nähe des Sprungturms stand. Honner zeigte Bilder, auf denen deutlich die Fäulnisspuren zu sehen waren.

Unliebsam überrascht worden waren die Nassenbeurer durch eine Fällaktion in der Kirchstraße. Zwei Kastanien waren wegen Fäule umgesägt worden. Die Anlieger wussten nicht Bescheid, weil zwar Ortssprecher Wolfgang Streitel informiert worden war, die Nachricht aber erst 14 Tage später in der Gemeindeinformation öffentlich gemacht wurde.

Wurzeln waren schon abgestorben

Gefällt werden mussten auch drei Robinien in Nähe des Maristenkollegs am Fußweg Richtung Kletterturm. Diese Baumart verträgt Nässe sehr schlecht. Die Wurzeln waren teils bereits abgestorben.

Die Bäume stellten eine ernsthafte Gefahr für Fußgänger und Radfahrer dar, sagte der Stadtgärtner. Besonders die Eschen sind derzeit durch eine Pilzkrankheit in Mitleidenschaft gezogen, dem sogenannten Eschentriebsterben. 637 Eschen hat Honner im Stadtgebiet gezählt. Er fürchtet, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre ein erheblicher Teil von ihnen geopfert werden muss. Die Krankheit hat ihren Siegeszug von Norden her über ganz Deutschland angetreten. Es gebe Städte, die hätten bereits 80 Prozent ihres Eschenbestandes eingebüßt.

Und noch eine Hiobsbotschaft. Auch um die Kastanien ist es nicht gut bestellt. Auch für diese Baumart rechnet Honner mit einem großflächigen Absterben. In Mindelheim gibt es ähnlich viele Kastanien wie Eschen. In jedem Fall will die Stadt die entfernten Bäume ersetzen.

Dennoch werden sich die Mindelheimer wohl daran gewöhnen müssen, dass noch so mancher lieb gewonnene Baum nicht zu retten sein wird. Neben Krankheiten sind es oft fehlender Platz fürs Wurzelwerk, Trockenheit und Salze, die den Bäumen zu schaffen machen. Manche Baumarten leiden auch besonders unter dem Klimawandel.