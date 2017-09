2017-09-01 09:02:00.0

Stadtbild Wenn Unkraut einfach nicht vergeht

Unerwünschte Pflanzenpracht schmückt manches Wohngebiet. Wer ist zuständig für die Entfernung? Von Florian Huber

„Unkraut vergeht nicht – zumindest nicht von allein.“ Dieser alte Spruch geht sicher gerade vielen durch den Kopf, die durch Mindelheims Wohngebiete gehen. Nicht nur, dass die unliebsamen Gräser und Kräuter das Straßenbild beeinträchtigen, sie haben darüber hinaus noch Mitschuld an der allmählichen Zerstörung der Bürgersteige. Doch wer ist eigentlich für die Beseitigung zuständig?

Viele Eigentümer beseitigen das Unkraut auf den anliegenden Bürgersteigen eigenverantwortlich. „So wie jeder um sein eigenes Grundstück Schnee schaufelt, sollte er auch das Unkraut um sein Anliegen entfernen“, argumentiert Sylvia Selinger, die sich an dem Wildwuchs stört. Andere sind jedoch der Meinung, dies sei eine Aufgabe der Stadt. „Schließlich zahle ich ja Steuern dafür“, empört sich eine Passantin. Manche Bürger hingegen stören sich überhaupt nicht an dem Wildwuchs, sondern begrüßen ihn sogar, weil so manche Blüte am Straßenrand für Farbe sorgt.

Klarheit schafft hier die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der Stadt Mindelheim. Dieser zufolge sind Grundstücksbesitzer zur Pflege der anliegenden Gehwege verpflichtet. Dies gilt für Besitzer innerhalb der geschlossenen Ortslage also innerhalb von Wohngebieten. Prinzipiell ist damit jeder für die öffentlichen Fußwege zuständig, die an das eigene Grundstück angrenzen.

Für die Reinigung der Straßen ohne Anlieger ist wiederum die Stadtverwaltung zuständig. In Mindelheim wird damit die Firma Spaun beauftragt. Die Mitarbeiter bekämpft das Unkraut einmal jährlich mit einer Kehrmaschine. Unter hohem Druck werden so die unliebsamen Pflanzen aus den Ritzen herausgebürstet. Dabei ist es jedoch laut Inhaber Hans Werner möglich, dass besonders tief verwurzelte Unkrautarten nicht komplett ausgerissen werden. Dadurch wachsen sie viel schneller nach, wie man aktuell in Mindelheims Wohngebieten feststellen kann. Aber auch parkende Autos sowie zu schmale Gassen behindern die Arbeit der Kehrmaschine. Wer sich also über die unkrautbewachsenen Gehwege in Mindelheim ärgert, sollte sprichwörtlich überlegen, ob er nicht vor seiner eigenen Haustüre kehren muss. Nebenbei bemerkt ist er hierzu laut Verordnung ohnehin verpflichtet. Die besagt, dass jeden Samstag die Gehwege um das anliegende Grundstück gereinigt werden müssen.