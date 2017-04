2017-04-27 10:00:00.0

Frühling im Unterallgäu Wenn das Wetter Achterbahn fährt

Nach einem gefühlten Frühsommermonat kehrt jetzt der Winter zurück. Aber es gibt Hoffnung. Von Johann Stoll

Dieses Foto entstand genau heute vor einem Jahr: Am 27. April 2016 waren die Blumenbeete in Mindelheim schneebedeckt.

Der Mensch, das vergessliche Wesen. Wer gestern Morgen nach dem Aufstehen aus dem Fenster gesehen hat, mochte es kaum fassen: Schneefall und eine geschlossene Schneedecke wie zu besten Vorweihnachtszeiten. Schnell waren viele überzeugt: Das ist einmalig. War es nicht.

Der Winter hatte sich vor exakt einem Jahr noch viel stärker in Erinnerung gerufen als gestern. Am 27. April 2016 waren nicht nur wenige Zentimeter Schnee gefallen. Damals fielen über Nacht 20 Zentimeter Neuschnee. Hans-Peter Schneider ist in Mindelheim so etwas wie die oberste Wetterinstanz. Er betreibt eine eigene Homepage Wetterstation Mindelheim und pflegt dort alle relevanten Wetterdaten ein. Seit 2003 liegen die Daten für jeden Tag vor. Schneider sagt, natürlich sei es immer wieder vorgekommen, dass es Ende April noch zu einem späten Wintereinbruch gekommen ist. Er kann sich an Zeiten erinnern, als er mit der Schneeschaufel beim Frühjahrsmarkt im Einsatz war. Da galt es 15 Zentimeter Schnee wegzuschaufeln, auf dass der Markt überhaupt stattfinden konnte.

Und doch war dieses Jahr 2017 aus Sicht des Wetterbeobachters schon ein ganz besonderes. Der März war der wärmste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. „Mich würde es nicht wundern, wenn der April jetzt zu den kältesten zählen würde“, sagt Schneider.

Das Wetter spielt also verrückt –mit Folgen für die Natur. Die Pflanzen hatten im März schon so früh ausgetrieben wie lange nicht mehr. Dann kam der Frost und jetzt der Schnee. Vor allem die Kälte dürfte vielen Obstbäumen so zugesetzt haben, dass wohl nur mit wenig Ertrag zu rechnen sein wird.

Auch das Frühjahr 2016 glich einer Achterbahnfahrt. Vom 20. bis 22. April war es 20 Grad warm. Dazu gab es Schauer und Regen. Am 24. April kam es zu einem Temperatursturz auf sechs Grad. Leichter Schneefall hatte eingesetzt. Tags darauf schneite es länger und am 26. April gab es kräftigen Schneefall. Am 27. April lagen dann 20 Zentimeter Schnee.

Für die letzten Apriltage 2017 rechnet Hans-Peter Schneider mit durchwachsenem Wetter. Bis Freitag werde es schlecht bleiben. „Am Samstag geht es aufwärts“. 11, 12 Grad warm dürfte es werden. Der Sonntag, der letzte Apriltag, verspricht sogar Sonne bei 18 bis 19 Grad.

Der Mai dürfte dann allerdings schon wieder weniger schön starten. Die Temperaturen werden auf 12 Grad zurückgehen. Zu 60 Prozent wird es auch regnen.

Immerhin: Einen neuerlichen Wintereinbruch erwartet Schneider nicht mehr. Wobei die Eisheiligen Mitte Mai aber erst noch kommen. Die hatten sich die vergangenen Jahre allerdings immer sehr zahm gezeigt, sagt Schneider.

Auf der Homepage von Hans-Peter Schneider finden sich Wetterstatistiken aus Mindelheim, die bis 2003 zurückreichen. www.wetterstation-mindelheim.de